У природі не існує "чистого" руху в одній із площин. Однак на тренуваннях програма часто зроблена так, що ми робимо або тільки згинання кінцівок, або повороти з нахилами.

Ми щодня використовуємо 3D-рух і навіть не задумуємося про це. Про особливості тривимірних рухів під час тренувань повідомляє фітнес-тренерка Ольга Шамрай у своєму блозі в Instagram.

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Тривимірний рух на тренуваннях повторює природний рух тіла / Фото svitlav.com

Ми рухаємося у трьох вимірах, коли ходимо, повертаємо тіло, граємося з дітьми. Навіть коли нас хтось покликав, а ми обернулися – це теж 3D-рух.

Отже, якщо у повсякденному житті ми регулярно робимо комбінацію рухів, то цілком логічно включити це і в наші тренування.

Спробуйте зробити комбінацію рухів, що показана на відео:



Такі зв'язки допоможуть краще відчути своє тіло, навантажити не тільки окремі м'язи, а й пропрацювати усі суглоби.

Окрім того, 3D-рух тренує відчуття рівноваги, розвиває координацію, допомагає стати впевненішими у собі.



На тренуваннях спробуйте робити якомога більше таких рухів / Фото Hopka

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