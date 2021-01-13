Якщо ви давно хотіли спробувати тренуватися вдома – ці вправи від української тренерки допоможуть розпочати. Під час локдауну у багатьох людей з'явилася змога присвятити час собі. Тренуйтеся онлайн вдома і скоро побачите результат.

Українська фітнес-тренерка Катя Качан проводить безкоштовні онлайн-тренування у своєму блозі в Instagram. Які вправи вона пропонує – далі.

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Тренування в домашніх умовах / Фото luxtopfit.com

Тренування вміщує 6 вправ. Кожну з них виконуйте 45 секунд. Відпочинок між вправами – 15 секунд.

Робіть вправи по колу. Усього потрібно зробити 3 кола з перервами 1-2 хвилини.

Стрибки із задиранням ніг

Станьте прямо, ноги на ширині плечей. Руки складіть в замок за спиною. Стрибайте почергово однією та другою ногою. Закидуйте ноги назад і намагайтеся торкнутися ступнями до рук.

Випади назад



Робіть випади повільно, не поспішаючи / Фото Fitbreak

Робіть випади назад спершу правою ногою, через 45 секунд – лівою ногою.

"Прогулянка на руках"

Початкова позиція – стоячи. Нахиліться, торкніться руками підлоги. "Йдіть" руками по килимку, поки не станете в планку. Так само повертайтеся до початкової позиції.

Лижник з кроком назад

Станьте, трохи нахиліть корпус вперед. Робіть рухи, схожі на рухи лижника. Відводьте назад руки та одну ногу почергово.



Це тренування допомагає прокачати усі м'язи / Фото Strong-life

Зворотня планка

Поставте ступні й кисті на підлогу. У початковій позиції корпус розташований на підлозі. Підіймайте своє тіло, поки воно не стане паралельним підлозі. Далі опускайте донизу.

Віджимання з колін

Виконуйте стандартні віджимання. Але ноги зігніть в колінах і поставте навхрест. Такі віджимання виконувати простіше.

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Відео, як виконувати вправи, дивіться тут: