Если вы давно хотели попробовать тренироваться дома – эти упражнения от украинского тренера помогут начать. Во время локдауна у многих людей появилась возможность посвятить время себе. Тренируйтесь онлайн дома и скоро увидите результат.

Украинский фитнес-тренер Катя Качан проводит бесплатные онлайн-тренировки в своем блоге в Instagram.

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Тренировка в домашних условиях / Фото luxtopfit.com

Тренировка вмещает 6 упражнений. Каждое из них выполняйте 45 секунд. Отдых между упражнениями – 15 секунд.

Делайте упражнения по кругу. Всего нужно сделать 3 круга с перерывами 1-2 минуты.

Прыжки с задиранием ног

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки сложите в замок за спиной. Прыгайте поочередно одной и другой ногой. Забрасывайте ноги назад и старайтесь коснуться ступнями рук.

Выпады назад



Делайте выпады медленно, не спеша / Фото Fitbreak

Делайте выпады назад сначала правой ногой, через 45 секунд – левой ногой.

"Прогулка на руках"

Начальная позиция – стоя. Наклонитесь, коснитесь руками пола. "Идите" руками по коврику, пока не станете в планку. Так же возвращайтесь к исходной позиции.

Лыжник с шагом назад

Станьте, немного наклоните корпус вперед. Делайте движения, похожие на движения лыжника. Отводите назад руки и одну ногу поочередно.



Эта тренировка помогает прокачать все мышцы / Фото Strong-life

Обратная планка

Поставьте ступни и кисти на пол. В начальной позиции корпус расположен на полу. Поднимайте свое тело, пока оно не станет параллельным полу. Далее опускайте вниз.

Отжимания с колен

Выполняйте стандартные отжимания. Но ноги согните в коленях и поставьте накрест. Такие отжимания выполнять проще.

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