Тренировка FullBody дома: заставь свое тело напрячься, а мышцы гореть
Если вы давно хотели попробовать тренироваться дома – эти упражнения от украинского тренера помогут начать. Во время локдауна у многих людей появилась возможность посвятить время себе. Тренируйтесь онлайн дома и скоро увидите результат.
Украинский фитнес-тренер Катя Качан проводит бесплатные онлайн-тренировки в своем блоге в Instagram.
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Тренировка в домашних условиях / Фото luxtopfit.com
Тренировка вмещает 6 упражнений. Каждое из них выполняйте 45 секунд. Отдых между упражнениями – 15 секунд.
Делайте упражнения по кругу. Всего нужно сделать 3 круга с перерывами 1-2 минуты.
Прыжки с задиранием ног
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки сложите в замок за спиной. Прыгайте поочередно одной и другой ногой. Забрасывайте ноги назад и старайтесь коснуться ступнями рук.
Выпады назад
Делайте выпады медленно, не спеша / Фото Fitbreak
Делайте выпады назад сначала правой ногой, через 45 секунд – левой ногой.
"Прогулка на руках"
Начальная позиция – стоя. Наклонитесь, коснитесь руками пола. "Идите" руками по коврику, пока не станете в планку. Так же возвращайтесь к исходной позиции.
Лыжник с шагом назад
Станьте, немного наклоните корпус вперед. Делайте движения, похожие на движения лыжника. Отводите назад руки и одну ногу поочередно.
Эта тренировка помогает прокачать все мышцы / Фото Strong-life
Обратная планка
Поставьте ступни и кисти на пол. В начальной позиции корпус расположен на полу. Поднимайте свое тело, пока оно не станет параллельным полу. Далее опускайте вниз.
Отжимания с колен
Выполняйте стандартные отжимания. Но ноги согните в коленях и поставьте накрест. Такие отжимания выполнять проще.
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Видео, как выполнять упражнения, смотрите здесь:
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