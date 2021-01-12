Если вам надоел жир на животе – пора начать с ним борьбу. Всего за 10 минут в день живот можно уменьшить на 2 см.

Как это сделать без диет и тренировок – показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Считаю, что уход за телом – равноценная составная часть здорового образа жизни наряду с питанием и физической активностью, завершающий штрих, которым пренебречь нельзя… Но очень часто вижу, что девочки уходовые процедуры для тела ставят как-то совсем на дальний план, – отметила Медушкина.

Она подчеркнула, что за телом нужно ухаживать так же, как и за лицом.

Я вам покажу классный лимфодренажный самомассаж для похудения живота. Простейший! Потратите 7-10 минут – и уменьшитесь на 1-2 см. Сделайте замеры до и после – и сами увидите, – добавила фитнес-эксперт.

Избавиться от 1-2 см живота можно за 7-10 минут в день /Фото vapeadept

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Как делать лимфодренажный массаж – смотрите на видео: