Как исправить плоские ягодицы: чемпионка показала крутой способ
Для того чтобы забыть о плоских ягодицах и наслаждаться красивой фигурой – необходимо выполнять специальный комплекс упражнений.
Как добиться результата и как правильно выполнять упражнения, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Комплекс состоит из подводящих упражнения для ягодичных мышц. Его можно и нужно выполнять перед каждой тренировкой для ягодиц. Также его можно выполнять в течение дня, – отметила Кононова.
По ее словам, этот комплекс запускает ягодицы.
Допустим, если вы запланировали какую-то прогулку, или пошопиться, прогуляться с подругами, вы знаете, что будете много активничать – выполнили этот комплекс и во время обычной ходьбы ваши ягодицы будут вовлекаться в работу максимально, и всегда будут в тонусе, – добавила Кононова.
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Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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