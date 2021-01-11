Для того чтобы забыть о плоских ягодицах и наслаждаться красивой фигурой – необходимо выполнять специальный комплекс упражнений.

Как добиться результата и как правильно выполнять упражнения, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

Читайте Простые упражнения в домашних условиях: в чем их преимущество

Комплекс состоит из подводящих упражнения для ягодичных мышц. Его можно и нужно выполнять перед каждой тренировкой для ягодиц. Также его можно выполнять в течение дня, – отметила Кононова.

По ее словам, этот комплекс запускает ягодицы.

Допустим, если вы запланировали какую-то прогулку, или пошопиться, прогуляться с подругами, вы знаете, что будете много активничать – выполнили этот комплекс и во время обычной ходьбы ваши ягодицы будут вовлекаться в работу максимально, и всегда будут в тонусе, – добавила Кононова.

Интересно Почему появляется слабость во время тренировок: названы причины

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: