Для того щоб забути про плоскі сідниці і насолоджуватися красивою фігурою – необхідно виконувати спеціальний комплекс вправ.

Як досягти результату і як правильно виконувати вправи, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Комплекс складається з підвідних вправ для сідничних м'язів. Його можна і потрібно виконувати перед кожним тренуванням для сідниць. Також його можна виконувати протягом дня, – зазначила Кононова.

За її словами, цей комплекс запускає сідниці.

Припустимо, якщо ви запланували якусь прогулянку, чи шопінг, чи прогулянку з подругами, ви знаєте, що будете багато проявляти активність – виконали цей комплекс і під час звичайної ходьби ваші сідниці будуть залучатися до роботи максимально, і завжди будуть в тонусі, – додала Кононова.

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Як виконувати вправи – дивіться на відео: