У суспільстві існує стереотип, що для того, щоб тренування було ефективним, воно обов'язково має складатися з серйозних складних і функціональних вправ.

Однак це не зовсім так, а у простих вправ є свої плюси, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Часто стикаюся з думкою, що чим складніша і навороченіша програма, тим вона ефективніша. Почнемо з того, що у кожного з нас свій ступінь підготовки. І якщо ви до цього не тренувалися або робили це лише іноді, то виконувати складні комбіновані вправи вам не тільки не обов'язково, але й небезпечно через слабку підготовку м'язів, – пояснила Медушкіна.

Вона уточнила, що складні вправи опрацьовують або все тіло, або більшу частину м'язових груп. Тобто за допомогою них опрацювати конкретну зону неможливо. Крім того, вони не рекомендуються людям з хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату, звичними вивихами, суглобовим синдромом.

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У той же час у простих вправ суттєві переваги.

Простими рухами найкраще домагатися ефекту пампінга точково – тобто доводити до м'язової відмови, об'ємувати, зміцнювати і накачувати певну робочу зону. Такі вправи дозволять не тільки зосередитися на проблемній зоні, а й зробити це найбільш ефективним способом, – зазначила Медушкіна.

За її словами, це не означає, що у тренуваннях не має бути багатогранних функціональних вправ, однак важливо пам'ятати, що простота – запорука успіху.

Які прості вправи виконувати і яка від них користь

Махи руками у боки зміцнять дельту і зв'язкового-суглобовий апарат плеча. Робимо по 15-20 разів у 3 підходи. Мах прямою ногою на четвереньках підтягне і зміцнить сідниці. Виконуємо по 20 разів на кожну ногу у 3 підходи.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: