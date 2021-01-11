В обществе существует стереотип, что для того, чтобы тренировка была эффективной она обязательно должна состоять из серьезных сложных и функциональных упражнений.

Однако это не совсем так, а у простых упражнений есть свои плюсы, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Часто сталкиваюсь с мнением, что чем мудренее и навороченнее программа, тем она действеннее. Начнем с того, что у каждого из нас своя степень подготовки. И если вы до этого не тренировались или делали это лишь иногда, то выполнять сложные комбинированные упражнения вам не только необязательно, но и небезопасно в силу слабой подготовки мышц, – пояснила Медушкина.

Она уточнила, что многосуставные сложные упражнения прорабатывают или все тело, или большую часть мышечных групп. То есть с помощью них проработать конкретную зону невозможно. Кроме того, они не рекомендуются людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, привычными вывихами, суставным синдромом.

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В то же время у простых упражнений есть существенные преимущества.

Простыми движениями лучше всего добиваться эффекта пампинга точечно – то есть доводить до мышечного отказа, объемировать, укреплять и накачивать определенную рабочую зону. Такие упражнения позволят не только сосредоточиться на проблемной зоне, но и сделать это наиболее эффективным способом, – отметила Медушкина.

По ее словам, это не означает, что в тренировках не должно быть многогранных функциональных упражнений, однако важно помнить, что простота – залог успеха.

Какие простые упражнения выполнять и какая от них польза

Махи руками в стороны укрепят дельту и связочно-суставной аппарат плеча. Делаем по 15-20 раз в 3 подхода. Мах прямой ногой на четвереньках подтянет и укрепит ягодицы. Выполняем по 20 раз на каждую ногу в 3 подхода.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: