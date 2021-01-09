Какая девушка не мечтает избавиться от живота и обрести идеальную фигуру?

Для этого потребуются регулярные тренировки. Какие именно – показала мастер спорта по художественной гимнастики, бронзовый призер чемпионата Европы Айнур Пахнюк на своей странице в Instagram.

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Из чего состоит тренировка

В тренировке – 4 упражнения. В них задействованы и косые, и прямые мышцы живот.

Планка со сгибаниями ног до груди на противоположные стороны (правая нога – к левой груди; левая – к правой груди). Выполняем по 10 раз на каждую ногу. Планка с подъемом ягодиц наверх и возвращение в исходное положение. Делаем 20 повторений. Лежа на спине, приподнимите лопатки с пола, перекотитесь на копчик, и прижмите колени к груди. Ноги при этом оставляем на весу. Выполняем 20 раз. По одной спускаем ноги (не до пола) и обратно на 90 градусов.

Внимание! Комплекс выполняется в 2-3 подхода.

Следите за техникой выполнения упражнений / Фото medium

Интересно Как побороть зимний упадок сил: лайфхаки от фитнес-эксперта

Технику выполнения упражнений – смотрите на видео: