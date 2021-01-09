Убираем животик: чемпионка показала, как получить фигуру мечты
Какая девушка не мечтает избавиться от живота и обрести идеальную фигуру?
Для этого потребуются регулярные тренировки. Какие именно – показала мастер спорта по художественной гимнастики, бронзовый призер чемпионата Европы Айнур Пахнюк на своей странице в Instagram.
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Из чего состоит тренировка
В тренировке – 4 упражнения. В них задействованы и косые, и прямые мышцы живот.
- Планка со сгибаниями ног до груди на противоположные стороны (правая нога – к левой груди; левая – к правой груди). Выполняем по 10 раз на каждую ногу.
- Планка с подъемом ягодиц наверх и возвращение в исходное положение. Делаем 20 повторений.
- Лежа на спине, приподнимите лопатки с пола, перекотитесь на копчик, и прижмите колени к груди. Ноги при этом оставляем на весу. Выполняем 20 раз.
- По одной спускаем ноги (не до пола) и обратно на 90 градусов.
Следите за техникой выполнения упражнений / Фото medium
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Технику выполнения упражнений – смотрите на видео:
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