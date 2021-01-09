Прибираємо животик: чемпіонка показала, як отримати фігуру мрії
Яка дівчина не мріє позбутися від живота і отримати ідеальну фігуру?
Для цього потрібні регулярні тренування. Які саме – показала майстер спорту з художньої гімнастики, бронзовий призер чемпіонату Європи Айнур Пахнюк на своїй сторінці в Instagram.
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З чого складається тренування
У тренуванні – 4 вправи. У них задіяні і косі, і прямі м'язи живіт.
- Планка зі згинанням ніг до грудей на протилежні сторони (права нога – ліворуч до грудей; ліва – праворуч до грудей). Виконуємо по 10 разів на кожну ногу.
- Планка з підйомом сідниць наверх і повернення в початкове положення. Робимо 20 повторень.
- Лежачи на спині, підніміть лопатки з підлоги, перекотіться на куприк, і притисніть коліна до грудей. Ноги при цьому залишаємо на вазі. Виконуємо 20 разів.
- По одній спускаємо ноги (не до підлоги) і назад на 90 градусів.
Слідкуйте за технікою виконання вправ / Фото medium
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Техніку виконання вправ – дивіться на відео:
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