Яка дівчина не мріє позбутися від живота і отримати ідеальну фігуру?

Для цього потрібні регулярні тренування. Які саме – показала майстер спорту з художньої гімнастики, бронзовий призер чемпіонату Європи Айнур Пахнюк на своїй сторінці в Instagram.

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З чого складається тренування

У тренуванні – 4 вправи. У них задіяні і косі, і прямі м'язи живіт.

Планка зі згинанням ніг до грудей на протилежні сторони (права нога – ліворуч до грудей; ліва – праворуч до грудей). Виконуємо по 10 разів на кожну ногу. Планка з підйомом сідниць наверх і повернення в початкове положення. Робимо 20 повторень. Лежачи на спині, підніміть лопатки з підлоги, перекотіться на куприк, і притисніть коліна до грудей. Ноги при цьому залишаємо на вазі. Виконуємо 20 разів. По одній спускаємо ноги (не до підлоги) і назад на 90 градусів.

Увага! Комплекс виконується в 2-3 підходи.

Слідкуйте за технікою виконання вправ / Фото medium

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Техніку виконання вправ – дивіться на відео: