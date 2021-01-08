У зимову пору року багато людей відчувають себе втомленими, сонними і розбитими, але в нормі такого бути не повинно.

Як уникнути таких симптомів, і яких правил дотримуватися, розповіла фітнес-експертка, нутриціолог Катерина Медушкіна в Instagram.

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Поради від Медушкіної

Харчування

Слідкуйте за своїм раціоном. Якщо вживати багато швидких вуглеводів (солодощі, борошняне, фаст-фуд, газованої води і т.д.), – надлишок глюкози в клітинах і постійне вироблення інсуліну скоро залишать вас без сил.

Вода

Не допускайте зневоднення. Воно є одним з ознак втоми і занепаду сил. У день ви маєте випивати по 30-40 мл на кілограм ваги.

Вітаміни

Відвар шипшини підтримає імунітет, адже він містить вітамін С.

підтримає імунітет, адже він містить вітамін С. Цитрусові стимулюють вироблення колагену, що дуже корисно для шкіри, суглобів і зв'язок.

Червоний солодкий перець і білокачанна капуста є джерелом мікроелементів і вітамінів. Плюс багатющі джерела клітковини, корисної для правильної роботи травної системи, і кремнію, що благотворно впливає на шкіру, волосся, нігті, стану кісток, – додала Медушкіна.

Зернові крупи, м'ясні субпродукти, яйця, горіхи, бобові, овочі є джерелами вітамінів групи В, які підтримують роботу мозку і нервову систему.

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Свіже повітря

Дефіцит кисню позбавляє сил, тому рекомендується частіше провітрювати приміщення і виходити на вулицю.

Сон

Пам'ятайте, що відсутність якісного відпочинку призводить до нестачі сил і енергії і зниження працездатності.

Спорт

Не пропускайте тренування, адже вони заряджають енергією.

Дослідження університету штату Джорджія показали, що люди з сидячим способом життя через 6 тижнів фізнавантажень лише тричі на тиждень по 20 хвилин через 1,5 місяці відчували себе більш енергійними, – додала fat killers.