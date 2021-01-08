В зимнее время года многие люди чувствуют себя уставшими, сонными и разбитыми, но в норме такого быть не должно.

Как избежать таких симптомов, и каких правил придерживаться, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Советы от Медушкиной

Питание

Следите за своим рационом. Если употреблять много быстрых углеводов (сладости, мучное, фаст-фуд, газировки и т.д.), – переизбыток глюкозы в клетках и постоянная выработка инсулина скоро оставят вас без сил.

Вода

Не допускайте обезвоженности. Она является одним из признаков усталости и упадка сил. В день вы должны выпивать по 30-40 мл на килограмм веса.

Витамины

Отвар шиповника поддержит иммунитет, ведь он содержит витамин С.

поддержит иммунитет, ведь он содержит витамин С. Цитрусовые стимулируют выработку коллагена, что очень полезно для кожи, суставов и связок.

стимулируют выработку коллагена, что очень полезно для кожи, суставов и связок. Красный сладкий перец и белокочанная капуста являются кладезем микроэлементов и витаминов. Плюс богатейшие источники клетчатки, полезной для правильной работы пищеварительной системы, и кремния, благотворно влияющего на кожу, волосы, ногти, состояния костей, – добавила Медушкина.

Зерновые крупы, мясные субпродукты, яйца, орехи, бобовые, овощи являются источниками витаминов группы В, которые поддерживают работу мозга и нервную систему.

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Свежий воздух

Дефицит кислорода лишает сил, поэтому рекомендуется чаще проветривать помещение и выходить на улицу.

Сон

Помните, что отсутствие качественного отдыха приводит к недостатку сил и энергии и снижению работоспособности.

Спорт

Не пропускайте тренировки, ведь они заряжают энергией.

Исследования университете штата Джорджия показали, что люди с сидячим образом жизни через 6 недель физнагрузок всего 3 раза в неделю по 20 минут через 1,5 месяца чувствовали себя более энергичными, – добавила fat killers.