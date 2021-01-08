Пілатес – напрям фітнесу, що став популярним нещодавно. Він приваблює своїми повільними й органічними вправами, що дозволяють пропрацювати глибокі м'язи. У світі, де всі поспішають, корисно знайти час на розмірене тренування.

Пілатес – комплекс вправ для розтягнення м'язів. Він також вміщує елементи силового тренування і дихальну гімнастику. Це тренування пропонує італійська тренерка з пілатесу Барбара Саббатіні у своєму блозі в Instagram.

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Повторюйте рух у кожній вправі 10-12 разів. Виконуйте тренування не поспішаючи, відчувайте, як скорочуються м'язи при кожному русі.



Пілатес підходить жінкам та чоловікам / Фото Vashsport

Нахили

Сядьте на килимок, руки витягніть вперед. Повільно нахиляйте корпус назад та повертайтеся в горизонтальне положення.

Лягайте на підлогу

Виконайте нахил, як у попередній вправі. Але при нахилі ляжте на підлогу повністю. Руки при цьому розмістіть за головою. Підіймайте руки та ноги – спершу разом, потім по одній руці та нозі.

Підйом рук і ніг

Залишайтеся у позиції лежачи, одночасно підіймайте руки й ноги вгору, витягуйте їх.

Підйом ніг з руками за головою

Поставте руки в замок за головою, підійміть плечовий пояс. Підіймайте руку й ногу і тягніть їх одна до одної. Потім – в інший бік.



Тренування з пілатесу розвивають гнучкість / Фото Goldsgym

Далі – тримайте голову й плечі піднятими, по черзі підіймайте ноги. Потім у тому ж положенні підіймайте одну ногу, ставте над другою. Другу – вище першої. І так, поки зможете утримувати ноги й тіло.

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Більше вправ і детальніше про виконання кожної з них дивіться у відео: