Пилатес – направление фитнеса, ставшее популярным недавно. Он привлекает своими медленными и органическими упражнениями, позволяющие проработать глубокие мышцы. В мире, где все спешат, полезно найти время для размеренной тренировки.

Пилатес – комплекс упражнений для растяжения мышц. Он также содержит элементы силовой тренировки и дыхательную гимнастику. Эту тренировку предлагает итальянский тренер по пилатесу Барбара Саббатини в своем блоге в Instagram.

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Повторяйте движения в каждом упражнении 10-12 раз. Выполняйте тренировку не спеша, чувствуйте, как сокращаются мышцы при каждом движении.



Пилатес подходит женщинам и мужчинам / Фото Vashsport

Наклоны

Сядьте на коврик, руки вытяните вперед. Медленно наклоняйте корпус назад и возвращайтесь в горизонтальное положение.

Ложитесь на пол

Выполните наклон, как в предыдущем упражнении. Но при наклоне лягте на пол полностью. Руки при этом разместите за головой. Поднимайте руки и ноги – сначала вместе, потом по одной руке и ноге.

Подъем рук и ног

Оставайтесь в позиции лежа, одновременно поднимайте руки и ноги вверх, вытягивайте их.

Подъем ног с руками за головой

Поставьте руки в замок за головой, поднимите плечевой пояс. Поднимайте руку и ногу и тяните их друг к другу. Затем – в другую сторону.



Тренировки пилатес развивают гибкость / Фото Goldsgym

Дальше – держите голову и плечи приподнятыми, поочередно поднимайте ноги. Затем в том же положении поднимайте одну ногу, ставьте над вторую. Вторую – выше первой. И так, пока сможете удерживать ноги и тело.

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