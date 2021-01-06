Такие упражнения можно выполнять после рабочего дня, накануне важного события, или в завершение сложной и интенсивной тренировки. Попробуйте сделать их тогда, когда вам нужно расслабиться и остановить поток мыслей в голове.

Выполняйте этот комплекс упражнений, если хотите не только расслабить мышцы, но и улучшить свое психоэмоциональное состояние. Видеоурок с простыми и понятными упражнениями демонстрирует фитнес-тренер, мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Мороз в своем Instagram.

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Что нужно



Эти упражнения помогут снять напряжение после рабочего дня / Фото Royalmarienbad

Никакой особой экипировки вам не надо. Возьмите коврик для йоги или фитнеса и наденьте спортивную одежду. Можно выбирать не только облегающие варианты, но и просторную и легкую одежду.

Суть тренировки

Эти упражнения похожи на асаны из йоги, однако они подходят даже новичкам и тем, кто вообще не занимается спортом. Тренировка предполагает много движений для того, чтобы расслабить и растянуть мышцы.

Поэтому выполняйте упражнения медленно и не спеша.

Основные упражнения



Выполняйте тренировки в собственном темпе и не забывайте дышать / Фото Unsplash

В тренировке на расслабление преобладают круговые движения головой, шеей, тазом, а также наклоны и скручивания.

Техника выполнения упражнений

Делайте все движения медленно и плавно. Помните, что это тренировка не для роста мышц, поэтому не надо выполнять определенное количество повторов. Вы делаете упражнения для себя и хорошего самочувствия, поэтому поддерживайте темп, который удобен именно вам.

Не забывайте дышать, старайтесь синхронизировать свои движения с вдохом и выдохом.

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