Такі вправи можна виконувати після робочого дня, напередодні важливої події, або на завершення складного й інтенсивного тренування. Спробуйте зробити їх тоді, коли вам треба розслабитися та зупинити потік думок в голові.

Виконуйте цей комплекс вправ, коли хочете розслабити не тільки м'язи, а й поліпшити свій психоемоційний стан. Відеоурок з простими та зрозумілими вправами демонструє фітнес-тренерка, майстер спорту з художньої гімнастики Дарія Мороз у своєму Instagram.

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Що потрібно



Ці вправи допоможуть зняти напругу після робочого дня / Фото Royalmarienbad

Жодного особливого екіпірування вам не треба. Візьміть килимок для йоги або фітнесу та одягніть спортивний одяг. Можна обирати не тільки облягаючі варіанти, а й просторий і легкий одяг.

Суть тренування

Ці вправи схожі на асани з йоги, однак вони підходять навіть новачкам і тим, хто взагалі не займається спортом. Тренування передбачає багато рухів для того, аби розслабити й розтягнути м'язи.

Тому виконуйте вправи повільно й не поспішаючи.

Основні вправи



Виконуйте тренування у власному темпі й не забувайте дихати / Фото Unsplash

У тренуванні на розслаблення переважають кругові рухи головою, шиєю, тазом, а також нахили та скручування.

Техніка виконання вправ

Робіть усі рухи повільно та плавно. Пам'ятайте, що це тренування не для росту м'язів, тому не треба виконувати певну кількість повторів. Ви робите вправи для себе та хорошого самопочуття, тому підтримуйте темп, що зручний саме вам.

Не забувайте дихати, намагайтеся синхронізувати свої рухи з вдихом та видихом.

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Відео тренування переглядайте тут: