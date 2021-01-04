Виконуйте ці вправи перед сном. Їх можна робити безпосередньо в ліжку, в зручній піжамі. Не виконуйте вправи через силу або надто швидко – так ви активуєте нервову систему і заснути стане, навпаки, складніше.

У період різдвяних та новорічних свят чимало людей збивають свій режим сну. Стає непросто заснути ввечері та прокинутися вранці. Про вправи, корисні для засинання, повідомляє блог ideas2life в Instagram.

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Робіть асани спокійно та повільно / Фото Tion

Замок на коліні

Сядьте, одну ногу витягніть, другу – зігніть в коліні. Складіть руки в замок за спиною, замком охопіть зігнуту ногу. Ваші руки будуть розташовані позаду тіла. Дихайте і відчувайте, як розтягуються м'язи.

Фотоінструкція з виконання вправ:

Місток

Станьте на місток, спирайтеся на стопи та плечовий пояс. Руками візьміться за стопи або гомілки. Повільно дихайте, відчувайте, як розтягуються м'язи та розслабляється тіло.

Поза вітру

Саме так називається асана, що дарує глибоке розслаблення.

Лежачи на спині, міцно охопіть коліна двома руками. Ця вправа добре розвантажує спину.

Потім опустіть ноги в напрямку до голови. Зігніть їх у колінах та підійміть нижню частину. Так ви ще більше розтягнете та розвантажите м'язи спини.



Робіть ці вправи в ліжку перед сном / Фото Getty Images

Поза метелика

Лежачи на спині, складіть ноги разом, ступні підтягніть до сідниць. Направляйте коліна вниз, намагайтеся покласти їх на поверхню ліжка.

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Поза хреста

Лежачи на спині, зігніть ноги. Одну з них перекиньте через себе. Покладіть руку на коліно і тягніть його до поверхні ліжка. Друга нога теж зігнута, тягніть її до спини. Також можна направляти її рукою.