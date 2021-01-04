Если сбили режим сна на праздники: 6 асан из йоги, которые спасут от бессонницы
Выполняйте эти упражнения перед сном. Их можно делать непосредственно в постели, в удобной пижаме. Не исполняйте упражнения через силу или слишком быстро – так вы активируете нервную систему и заснуть станет, наоборот, сложнее.
В период рождественских на новогодних праздников многие сбивают свой режим сна. Становится непросто уснуть вечером и проснуться утром. Про упражнения, которые полезны для засыпания, сообщает блог ideas2life в Instagram.
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Делайте асаны спокойно и медленно / Фото Tion
Замок на колене
Сядьте, одну ногу вытяните, вторую – согните в колене. Сложите руки в замок за спиной, замком охватите согнутую ногу. Ваши руки будут расположены позади тела. Дышите и чувствуйте, как растягиваются мышцы.
Фотоинструкция по выполнению упражнений:
Мостик
Встаньте на мостик, опирайтесь на стопы и плечевой пояс. Руками возьмитесь за стопы или голени. Медленно дышите, чувствуйте, как растягиваются мышцы, и расслабляется тело.
Поза ветра
Именно так называется асана, которая дарит глубокое расслабление.
Лежа на спине, крепко обхватите колени двумя руками. Это упражнение хорошо разгружает спину.
Затем опустите ноги в направлении головы. Согните их в коленях и поднимите нижнюю часть. Так вы еще больше растянете и разгрузите мышцы спины.
Делайте эти упражнения в постели перед сном / Фото Getty Images
Поза бабочки
Лежа на спине, сложите ноги вместе, ступни подтяните к ягодицам. Направляйте колени вниз, старайтесь положить их на поверхность кровати.
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Поза креста
Лежа на спине, согните ноги. Одну из них перекиньте через себя. Положите руку на колено и тяните его к поверхности кровати. Вторая нога тоже согнута, тяните ее к спине. Также можно направлять ее рукой.
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