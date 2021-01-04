Выполняйте эти упражнения перед сном. Их можно делать непосредственно в постели, в удобной пижаме. Не исполняйте упражнения через силу или слишком быстро – так вы активируете нервную систему и заснуть станет, наоборот, сложнее.

В период рождественских на новогодних праздников многие сбивают свой режим сна. Становится не просто уснуть вечером и проснуться утром. Про упражнения, которые полезны для засыпания, сообщает блог ideas2life в Instagram.

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Делайте асаны спокойно и медленно / Фото Tion

Замок на колене

Сядьте, одну ногу вытяните, вторую – согните в колене. Сложите руки в замок за спиной, замком охватите согнутую ногу. Ваши руки будут расположены позади тела. Дышите и чувствуйте, как растягиваются мышцы.

Фотоинструкция по выполнению упражнений:

Мостик

Встаньте на мостик, опирайтесь на стопы и плечевой пояс. Руками возьмитесь за стопы или голени. Медленно дышите, чувствуйте, как растягиваются мышцы, и расслабляется тело.

Поза ветра

Именно так называется асана, которая дарит глубокое расслабление.

Лежа на спине, крепко обхватите колени двумя руками. Это упражнение хорошо разгружает спину.

Затем опустите ноги в направлении головы. Согните их в коленях и поднимите нижнюю часть. Так вы еще больше растянете и разгрузите мышцы спины.



Делайте эти упражнения в постели перед сном / Фото Getty Images

Поза бабочки

Лежа на спине, сложите ноги вместе, ступни подтяните к ягодицам. Направляйте колени вниз, старайтесь положить их на поверхность кровати.

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Поза креста