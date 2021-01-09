Если вы хотите заняться мышцами плеч в домашних условиях и без дополнительного оборудования, вам помогут несколько упражнений.

Тренировку показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий в Instagram.

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Только собственный вес, максимальная концентрация на технике исполнения и целевых мышц, – отметил Хомицкий.

Тренировку следует начать с разминки – легкого бега на месте в течение двух минут.

Упражнения

Поочередные касания рукой противоположного плеча в упоре на руках (планка). Локти должны быть слегка согнуты, таз удерживаем в одном положении. Это упражнение поможет размять плечевой пояс и мышцы кора. Выполняем в 3 подхода (отдых – 30 секунд) по 20 раз на каждую руку.

в упоре на руках (планка). Локти должны быть слегка согнуты, таз удерживаем в одном положении. Это упражнение поможет размять плечевой пояс и мышцы кора. (отдых – 30 секунд) по 20 раз на каждую руку. Отжимания "Стрела". Делаем по 15 раз в 4 подхода (отдых – 45 секунд).

Широкая постановка рук. Таз вверху. Локти полностью не выпрямляем (этот вариант позволяет постоянно удерживать плечи в напряжении). Цель – плечи, – пояснил Хомицкий.

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"Накаты" корпусом вперед. Выполняем, стоя на предплечьях. Важно распределить нагрузку так, чтобы основное движение осуществлялась за счет плечевого пояса. Цель упражнения – передняя и средняя дельты. Делаем в 4 подхода (отдых – 45 секунд) по 15 раз.

Выполняем, стоя на предплечьях. Важно распределить нагрузку так, чтобы основное движение осуществлялась за счет плечевого пояса. Цель упражнения – передняя и средняя дельты. Делаем в 4 подхода (отдых – 45 секунд) по 15 раз. Подъем корпуса вверх за счет отведения-выталкивания руками туловища. Выполняем, лежа на спине, упираясь локтями под углом около 60 градусов к туловищу в пол. Цель – задняя дельта. Делаем по 15 раз в 4 подхода (отдых – 30 секунд).

Завершаем тренировку заминкой и стретчингом.

Смотрите технику на видео: