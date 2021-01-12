Якщо вам набрид жир на животі – час розпочати з ним боротьбу. Лише за 10 хвилин на день можна зменшити живіт на 2 см.

Як це зробити без дієт і тренувань – показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Вважаю, що догляд за тілом – рівноцінна складова частина здорового способу життя поряд з харчуванням і фізичною активністю, завершальний штрих, яким знехтувати не можна... Але дуже часто бачу, що дівчата доглядові процедури для тіла ставлять якось зовсім на дальній план, – зазначила Медушкіна.

Вона підкреслила, що за тілом потрібно доглядати так само, як і за обличчям.

Я вам покажу класний лімфодренажний самомасаж для схуднення живота. Найпростіший! Витратите 7-10 хвилин – і зменшитеся на 1-2 см. Зробіть виміри до і після – і самі побачите, – додала фітнес-експертка.

Позбутися від 1-2 см живота можна за 7-10 хвилин на день / Фото vapeadept

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Як робити лімфодренажний масаж – дивіться на відео: