Проста і популярна поза для сидіння може призвести до травми колін. Розповідаємо, чому під час робочого дня важливо сидіти правильно.

Якщо протягом дня ви часто сидите, підігнувши одну ногу під себе, це може призвести до травмування колін. Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень у своєму блозі розповідає, чим небезпечне сидіння на власній нозі.

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Коли ми так сидимо



Ця поза для сидіння може призвести до травми коліна / Фото instagram.com/rehab.you

Звісно, в офісі ви так не сидите – це суперечить правилам етикету. А ось в період карантинів і локдауну, коли потрібно працювати з дому – запросто.

Також багато людей сідають, підігнувши ногу, під час перегляду фільмів, читання книг, спілкування з родиною чи друзями. Багато хто примудряється навіть так їсти.

Травма коліна

Ця позиція може призвести до нестабільності колінного суглоба. Якщо сидіти на власній нозі довго, відбувається тривале й статичне розтягнення м'язів. Це призводить до ослаблення зв'язок надколінника, а також латеральних та медіальних зв'язок коліна.

При необережному навантаженні можна легко травмувати зв'язки. Це призведе до болю в коліні.



Якщо вам подобається сидіти, підігнувши ноги, краще робіть це в такий спосіб / Фото Posta-magazine

Біль у спині

Окрім ризику для колін, у такій позі округлюється спина, а голова надто виступає вперед – це порушує природні вигини хребта.

Тривале сидіння в такій позиції призводить до болю в шиї, грудному відділі, попереку. Тому важливо стежити за положенням свого тіла під час сидіння. Обов'язково розповідайте дітям про те, як правильно сидіти.

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