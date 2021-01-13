Простая и популярная поза для сидения может привести к травме коленей. Рассказываем, почему во время рабочего дня важно сидеть правильно.

Если в течение дня вы часто сидите, подогнув одну ногу под себя, это может привести к травме коленей. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень в своем блоге рассказывает, чем чревато сидение на собственной ноге.

Интересно Почему пить кофе полезно для здоровья: ученые назвали 7 причин

Когда мы так сидим



Эта поза для сидения может привести к травме колена / Фото instagram.com/rehab.you

Конечно, в офисе вы так не сидите – это противоречит правилам этикета. А вот в период карантинов и локдауна, когда нужно работать из дома – запросто.

Также многие садятся, подогнув ногу, во время просмотра фильмов, чтения книг, общения с семьей или друзьями. Многие умудряются даже так есть.

Травма колена

Эта позиция может привести к нестабильности коленного сустава. Если сидеть на собственной ноге долго, происходит длительное и статическое растяжение мышц. Это приводит к ослаблению связок надколенника, а также латеральных и медиальных связок колена.

При неосторожной нагрузке можно легко травмировать связки. Это приведет к боли в колене.



Если вам нравится сидеть, подогнув ноги, лучше делайте это следующим образом / Фото Posta-magazine

Боль в спине

Кроме риска для колен, в такой позе округляется спина, а голова слишком выступает вперед – это нарушает естественные изгибы позвоночника.

Длительное сидение в такой позиции приводит к боли в шее, грудном отделе, пояснице. Поэтому важно следить за положением своего тела во время сидения. Обязательно рассказывайте детям о том, как правильно сидеть.