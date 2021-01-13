Можно ли травмировать колено сидя: реабилитолог ошеломил ответом
Простая и популярная поза для сидения может привести к травме коленей. Рассказываем, почему во время рабочего дня важно сидеть правильно.
Если в течение дня вы часто сидите, подогнув одну ногу под себя, это может привести к травме коленей. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень в своем блоге рассказывает, чем чревато сидение на собственной ноге.
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Когда мы так сидим
Эта поза для сидения может привести к травме колена / Фото instagram.com/rehab.you
Конечно, в офисе вы так не сидите – это противоречит правилам этикета. А вот в период карантинов и локдауна, когда нужно работать из дома – запросто.
Также многие садятся, подогнув ногу, во время просмотра фильмов, чтения книг, общения с семьей или друзьями. Многие умудряются даже так есть.
Травма колена
Эта позиция может привести к нестабильности коленного сустава. Если сидеть на собственной ноге долго, происходит длительное и статическое растяжение мышц. Это приводит к ослаблению связок надколенника, а также латеральных и медиальных связок колена.
При неосторожной нагрузке можно легко травмировать связки. Это приведет к боли в колене.
Если вам нравится сидеть, подогнув ноги, лучше делайте это следующим образом / Фото Posta-magazine
Боль в спине
Кроме риска для колен, в такой позе округляется спина, а голова слишком выступает вперед – это нарушает естественные изгибы позвоночника.
Длительное сидение в такой позиции приводит к боли в шее, грудном отделе, пояснице. Поэтому важно следить за положением своего тела во время сидения. Обязательно рассказывайте детям о том, как правильно сидеть.
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