В природе не существует "чистого" движения в одной из плоскостей. Однако на тренировках программа часто сделана так, что мы делаем или только сгибание конечностей, или повороты с наклонами.

Мы ежедневно используем 3D-движение и даже не задумываемся об этом. Об особенностях трехмерных движений во время тренировок сообщает фитнес-тренер Ольга Шамрай в своем блоге в Instagram.

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Трехмерное движение на тренировках повторяет естественное движение тела / Фото svitlav.com

Мы движемся в трех измерениях, когда ходим, поворачиваем тело, играем с детьми. Даже когда нас кто-то позвал, а мы обернулись – это тоже 3D-движение.

Итак, если в повседневной жизни мы регулярно делаем комбинацию движений, то вполне логично включить это и в наши тренировки.

Попробуйте сделать комбинацию движений, которая показана на видео:



Такие связки помогут лучше почувствовать свое тело, нагрузить не только отдельные мышцы, но и проработать все суставы.

Кроме того, 3D-движение тренирует чувство равновесия, развивает координацию, помогает стать более уверенными в себе.



На тренировках попробуйте делать как можно больше таких движений / Фото Hopka