Многие отказываются от продуктов, имеющих образ вредных или опасных. Однако действительно ли нужно ограничивать себя в употреблении яиц и молочных продуктов?

Можно ли есть яйца каждый день и так ли опасно молоко, как принято думать? Диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram рассказывает, почему некоторые продукты неоправданно демонизируют.

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Миф 1. Яйца нельзя есть каждый день, потому что желтки содержат холестерин



Многие боятся есть яйца из-за холестерина / Фото Ukr.media

Действительно, в яйцах есть холестерин, однако он не является ни плохим, ни хорошим. Более того, если не принимать холестерин вместе с пищей, то организм начнет вырабатывать меньше "собственного холестерина". Соответственно, начнется процесс отложения того холестерина, который приходит извне – как раз этот процесс вреден для здоровья.

Поэтому диетолог утверждает, что яйца можно употреблять ежедневно. Однако для этого убедитесь, что у вас нет проблем с печенью, желудком и поджелудочной железой.

Миф 2. Молочные и кисломолочные продукты очень вредны



Молоко можно употреблять, если ваш организм хорошо его переносит / Фото Blog.metro

Правда заключается в том, что это индивидуальные особенности. Организмы одних людей с легкостью усваивают казеин и молочный сахар (лактозу). Другие же не могут полноценно переваривать молочные продукты, потому что не имеют ферментов в достаточном количестве.

Однако надо обратить внимание, что после 35-40 лет у большинства людей снижается количество ферментов, расщепляющих бета-казеин. Поэтому с цельным коровьим молоком нужно быть осторожными, а вот кисломолочные продукты можно употреблять в любом возрасте.

Миф 3. Черный хлеб лучше, чем белый



Лучше покупать хлеб на закваске / Фото Alimero

Многие люди переходят на черный хлеб с надеждой на то, что он полезнее. Но это не так – разница между этими продуктами часто состоит только в цвете и определенных вкусовых качествах. В большинство магазинных вариантов хлеба добавляют дрожжи, разрыхлители, глюкозный сироп, рафинированное масло и тому подобное.

Лучше выбирайте варианты на закваске, или откажитесь от хлеба и употребляйте хлебцы.