Багато людей, які ведуть здорові спосіб життя, вважають, що іноді можна дозволити спиртні напої і ніякої шкоди вони не принесуть.

Як насправді алкоголь впливає на організм – розповіла дієтологиня, нутриціологиня Світлана Нікітчук в своєму Instagram.

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Алкоголь не вписується в ЗСЖ зовсім. Так, є написані праці про користь вина, про те, як воно виводить вільні радикали. Але ще більше наукових доказів про шкоду алкоголю, – зазначила Нікітчук.

Вона пояснила, що алкогольні напої:

здійснюють токсичний вплив на клітини головного мозку: змінюють біологічні процеси головного мозку, забезпечують організм енергією;

уповільнюють роботу центральної нервової системи і знижують її ефективність;

стимулюють вироблення сечі (при вживанні алкоголю тіло втрачає більше води, ніж отримує – клітини зневоднюються);

виводять з ладу печінку (після прийому великої дози спиртного приблизно дві третини печінки можуть вийти з ладу і відновлення відбудеться тільки через кілька днів).

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Нікітчук зазначила, що після вживання спиртних напоїв, у нервовій системі сповільнюється передача імпульсів – настає ейфорія.

Це відбувається через ураження вищих рівнів мозку. А в результаті поразки нижчих рівнів мозку погіршується зір, мова і координація рухів. Розширюються дрібні кровоносні судини. У результаті цього випромінюється тепло і людині стає жарко, одночасно падає температура внутрішніх органів, – додала дієтологиня.

Крім того, алкоголь впливає на сексуальне життя – бажання посилюється, а фізична статева активність погіршується.

Також спиртні напої стимулюють апетит і провокують зриви. Через це алкоголь не можна поєднати зі схудненням.