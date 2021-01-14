Многие люди, ведущие здоровые образ жизни, считают, что иногда можно позволить спиртные напитки и никакого вреда они не принесут.

Как на самом деле алкоголь влияет на организм – рассказала диетолог, нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Алкоголь не вписывается в ЗОЖ совсем. Да, есть написанные труды о пользе вина, о том, как оно выводит свободные радикалы. Но еще больше научных доказательств о вреде алкоголя, – отметила Никитчук.

Она пояснила, что алкогольные напитки:

оказывают токсическое влияние на клетки головного мозга: изменяют биологические процессы головного мозга, обеспечивают организм энергией;

замедляют работу центральной нервной системы и снижают ее эффективность;

стимулируют выработку мочи (при употреблении алкоголя тело теряет больше воды, чем получае – клетки обезвоживаются);

выводят из строя печень (после приема большой дозы спиртного примерно две трети печени могут выйти из строя и восстановление произойдет только через несколько дней).

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Никитчук отметила, что после употребления спиртных напитков, в нервной системе замедляется передача импульсов – наступает эйфория.

Это происходит из-за поражения высших уровней мозга. А в результате поражения низших уровней мозга ухудшается зрение, речь и координация движений. Расширяются мелкие кровеносные сосуды. В результате этого излучается тепло и человеку становится жарко, одновременно падает температура внутренних органов, – добавила диетолог.

Кроме того, алкоголь влияет на сексуальную жизнь – желание усиляется, а физическая половая активность ухудшается.

Также спиртные напитки стимулируют аппетит и провоцируют срывы. Из-за этого алкоголь не совместим с похудением.