Здоровый образ жизни и алкоголь: можно ли их совместить
Многие люди, ведущие здоровые образ жизни, считают, что иногда можно позволить спиртные напитки и никакого вреда они не принесут.
Как на самом деле алкоголь влияет на организм – рассказала диетолог, нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.
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Алкоголь не вписывается в ЗОЖ совсем. Да, есть написанные труды о пользе вина, о том, как оно выводит свободные радикалы. Но еще больше научных доказательств о вреде алкоголя, – отметила Никитчук.
Она пояснила, что алкогольные напитки:
- оказывают токсическое влияние на клетки головного мозга: изменяют биологические процессы головного мозга, обеспечивают организм энергией;
- замедляют работу центральной нервной системы и снижают ее эффективность;
- стимулируют выработку мочи (при употреблении алкоголя тело теряет больше воды, чем получае – клетки обезвоживаются);
- выводят из строя печень (после приема большой дозы спиртного примерно две трети печени могут выйти из строя и восстановление произойдет только через несколько дней).
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Никитчук отметила, что после употребления спиртных напитков, в нервной системе замедляется передача импульсов – наступает эйфория.
Это происходит из-за поражения высших уровней мозга. А в результате поражения низших уровней мозга ухудшается зрение, речь и координация движений. Расширяются мелкие кровеносные сосуды. В результате этого излучается тепло и человеку становится жарко, одновременно падает температура внутренних органов, – добавила диетолог.
Кроме того, алкоголь влияет на сексуальную жизнь – желание усиляется, а физическая половая активность ухудшается.
Также спиртные напитки стимулируют аппетит и провоцируют срывы. Из-за этого алкоголь не совместим с похудением.
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