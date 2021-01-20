Якщо ви помітили, що швидко поправляєтеся, але скинути вагу не виходить – ваш звичний спосіб життя вам не підходить.

Що потрібно змінити у житті, щоб схуднути раз і назавжди, розповів тренер Віктор Мандзяк у своєму Instagram.

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Якщо у вас є зайва вага, це означає лише одне: спосіб життя, який ви ведете, призводить до гіперфагії (переїдання). Скільки разів і як би ви не худнули, зайві кілограми завжди будуть повертатись. Це закономірно... Як тільки ви розслабляєтесь, зайві кілограми так і липнуть до вас. Як тільки ви вертаєтесь до вашого звичного способу життя, ви поправляєтесь, знову і знову. Ваш звичний спосіб життя вам не підходить. Вам прийдеться його змінити, іншого шляху нема. І діяти прийдеться в двох напрямках, – зазначив Мандзяк.

Два напрямки для схуднення

Підвищення рухової активності

Необхідно більше рухатися у побуті : гуляйте, ходіть на роботу пішки, виходьте на зупинку раніше із транспорту.

: гуляйте, ходіть на роботу пішки, виходьте на зупинку раніше із транспорту. Тренуйтеся. Виберіть той вид спорту, який вам найбільш близький. Це може бути тренажерний зал, плавання і т.д.

Виберіть той спорт, який вам до душі / Фото golive

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Раціональне харчування

Людина переїдає через те, що їсть багато солодкої, жирної і солодко-жирної їжі. Необхідно урізати кількість білого хліба, солодощів, ковбас і відбивних. Збільшивши вживання овочів, фруктів, нежирного м'яса, риби і нежирної молочної продукції – продуктів, які добре стимулюють ситість – переїсти буде вкрай складно.