Если вы заметили, что быстро поправляетесь, но сбросить вес не получается – ваш привычный образ жизни вам не подходит.

Что нужно изменить в жизни, чтобы похудеть раз и навсегда, рассказал тренер Виктор Мандзяк в своем Instagram.

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Если у вас есть лишний вес, это означает лишь одно: образ жизни, который вы ведете, приводит к гиперфагии (переедание). Сколько раз и как бы вы не худели, лишние килограммы всегда будут возвращаться. Это закономерно... Как только вы расслабляетесь, лишние килограммы так и липнут к вам. Как только вы возвращаетесь к вашему привычному образу жизни, вы поправляетесь, снова и снова. Ваш привычный образ жизни вам не подходит. Вам придется его изменить, другого пути нет. И действовать придется в двух направлениях, – отметил Мандзяк.

Два направления для похудения

Повышение двигательной активности

Необходимо больше двигаться в быту : гуляйте, ходите на работу пешком, выходите на остановку раньше из транспорта.

: гуляйте, ходите на работу пешком, выходите на остановку раньше из транспорта. Тренируйтесь. Выберите тот вид спорта, который вам наиболее близок. Это может быть тренажерный зал, плавание и т.д.

Выберите тот спорт, который вам по душе / Фото golive

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Рациональное питание

Человек переедает из-за того, что ест много сладкой, жирной и сладко-жирной пищи. Необходимо урезать количество белого хлеба, сладостей, колбас и отбивных. Увеличив употребление овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы и нежирной молочной продукции – продуктов, которые хорошо стимулируют сытость – переесть будет крайне сложно.