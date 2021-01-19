После 40 лет у женщин меняется гормональный фон, что часто становится причиной набора веса.

Как избавиться от лишнего веса после 40 лет и оставаться в прекрасной форме, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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После 40 лет лишние килограммы подкрадываются незаметно, а уходят с трудом… В борьбе с лишним весом женщины часто идут на радикальные методы: изнуряют тело тренировками, строгими диетами или соглашаются на липосакцию. Это не только не способствует снижению веса, но и вредит здоровью, – отметила Кален.

Как стать стройной после 40 лет, не навредив здоровью

Рацион. К 40 годам у женщин меняется гормональный фон, поэтому при потреблении того же количества калорий, может расти вес. Введите в рацион больше овощей, фруктов, круп и других сложных углеводов. Омега-3. Добавьте полиненасыщенные жирные кислоты – строительный материал для тканей и мышц.

Употребление омега-3 нормализует метаболизм, способствует выведению вредного холестерина и улучшает работу ЖКТ. Начните принимать витаминный комплекс, а также старайтесь ежедневно употреблять брокколи, красную рыбу, цветную капусту, орехи, авокадо, – пояснила Кален.

Любите свое тело. Для того чтобы иметь красивую фигуру и хорошее здоровье, научитесь любить свое тело. Делайте массаж стоп по вечерам, маску для лица и пр. Отдых. Вы должны спать не менее 7 часов. Также не забывайте о прогулках на свежем воздухе, и уже через неделю вы ощутите приплыв сил и энергии.

После 40 лет очень важно следить за питанием / Фото freepik

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