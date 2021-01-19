Після 40 років у жінок змінюється гормональний фон, що часто стає причиною набору ваги.

Як позбавитися від зайвої ваги після 40 років і залишатися у прекрасній формі, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.

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Після 40 років зайві кілограми підкрадаються непомітно, а йдуть важко... У боротьбі із зайвою вагою жінки часто йдуть на радикальні методи: виснажують тіло тренуваннями, суворими дієтами або погоджуються на ліпосакцію. Це не тільки не сприяє зниженню ваги, але і шкодить здоров'ю, – зазначила Кален.

Як стати стрункою після 40 років, не зашкодивши здоров'ю

Раціон. До 40 років у жінок змінюється гормональний фон, тому при споживанні тієї ж кількості калорій, може рости вага. Введіть в раціон більше овочів, фруктів, круп та інших складних вуглеводів. Омега-3. Додайте поліненасичені жирні кислоти – будівельний матеріал для тканин і м'язів.

Вживання омега-3 нормалізує метаболізм, сприяє виведенню шкідливого холестерину і покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Почніть приймати вітамінний комплекс, а також намагайтеся щодня вживати брокколі, червону рибу, цвітну капусту, горіхи, авокадо, – пояснила Кален.

Любіть своє тіло. Для того щоб мати гарну фігуру і гарне здоров'я, навчіться любити своє тіло. Робіть масаж стоп вечорами, маску для обличчя та ін. Відпочинок. Ви повинні спати не менше 7 годин. Також не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, і вже за тиждень ви відчуєте приплив сил і енергії.

Після 40 років дуже важливо стежити за харчуванням / Фото freepik

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