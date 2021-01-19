Як схуднути після 40 років: 6 корисних порад
Після 40 років у жінок змінюється гормональний фон, що часто стає причиною набору ваги.
Як позбавитися від зайвої ваги після 40 років і залишатися у прекрасній формі, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален в своєму Instagram.
Читайте Що приготувати на вечерю: 40 простих ідей для тих, хто худне
Після 40 років зайві кілограми підкрадаються непомітно, а йдуть важко... У боротьбі із зайвою вагою жінки часто йдуть на радикальні методи: виснажують тіло тренуваннями, суворими дієтами або погоджуються на ліпосакцію. Це не тільки не сприяє зниженню ваги, але і шкодить здоров'ю, – зазначила Кален.
Як стати стрункою після 40 років, не зашкодивши здоров'ю
- Раціон. До 40 років у жінок змінюється гормональний фон, тому при споживанні тієї ж кількості калорій, може рости вага. Введіть в раціон більше овочів, фруктів, круп та інших складних вуглеводів.
- Омега-3. Додайте поліненасичені жирні кислоти – будівельний матеріал для тканин і м'язів.
Вживання омега-3 нормалізує метаболізм, сприяє виведенню шкідливого холестерину і покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Почніть приймати вітамінний комплекс, а також намагайтеся щодня вживати брокколі, червону рибу, цвітну капусту, горіхи, авокадо, – пояснила Кален.
- Любіть своє тіло. Для того щоб мати гарну фігуру і гарне здоров'я, навчіться любити своє тіло. Робіть масаж стоп вечорами, маску для обличчя та ін.
- Відпочинок. Ви повинні спати не менше 7 годин. Також не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, і вже за тиждень ви відчуєте приплив сил і енергії.
Після 40 років дуже важливо стежити за харчуванням / Фото freepik
Цікаво Парне тренування на вулиці: зірковий тренер показав відео
- Не голодуйте. Пам'ятайте, що відмовлятися від їжі не потрібно – це може привести організм до стресу, і калорії будуть накопичуватися, а не спалюватися.
- Питний режим. Не забувайте пити багато води. Чиста вода виводить шлаки і токсини з організму, а також прискорює обмін речовин і бере участь у розщепленні жирів. Чай, кава, компоти і соки не замінять питну воду.
Поділитися новиною