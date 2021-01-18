Що приготувати на вечерю: 40 простих ідей для тих, хто худне
Багато людей, які хочуть схуднути, вважають, що смачно харчуватися при цьому неможливо.
40 смачних варіантів вечері назвала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
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Коли вечеряти? Існують дві крайності. Перша – "Я після шести нічого не їм". Друга – цілий день жити на перекусах, а ввечері наїстися багато і ситно, і завалитися на диван з набитим животом. Пам'ятаємо: час останнього прийому їжі залежить від того, о котрій ви лягаєте спати – вечеряємо мінімум за 2,5-3 години, – пояснила Самойлова.
40 варіантів смачної вечері
- Овочева лазанья з кабачком, баклажаном, морквою і курячим фаршем.
- Капустяний салат і курячі відбивні.
- Брокколі з яйцями і сиром.
- Рагу з курячого фаршу з капустою, кабачком і помідори.
- Морквяний салат, котлета куряча з сиром.
- Курячі кишеньки з овочами і сиром.
- Курячий рулет з грибами і салат з овочів.
- Котлети з курки, кабачка, і моркви з овочевим салатом.
- Фрикадельки з вершковим соусом і пюре з цвітної капусти.
- Запечена риба з овочами.
- Болгарський перець, фарширований м'ясом, помідорами і сиром + салат.
- Рибне суфле з салатом.
- Салат із сьомгою, яйцем, айсберг і помідори.
- Салат з кальмаром-гриль, огірок, айсберг і яйця.
- Печінкові оладки з салатом.
- Запечена скумбрія з овочевим салатом.
- Запечені кабачки з куркою, грибами та сиром.
- Запечене куряче філе з сиром і помідором.
- Запечена горбуша з брокколі.
- Салат з морепродуктами.
- Теплий салат з руколою, овочами-гриль, індичкою або сьомгою.
- Курячі рулетики з омлетом, грибами і сиром.
- Сир з корицею і горіхами.
- Сирна запіканка.
- Рибні або курячі котлети, печені в духовці з овочами-гриль.
Вечеря може бути смачною і різноманітною / Фото kolobok
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- Сирний омлет з білків і сиру.
- Салат з овочів і тунця у власному соку з салатом айсберг.
- Тушкований минтай з морквою і квасоля на гарнір.
- Індичка, запечена в фользі, з овочевим салатом.
- Салат із суміші салатних листя і сиром моцарелла з куркою.
- Курячі шашлички з салатом.
- Шашлички з курячих сердечок з салатом.
- Печеня з печінки курки з яблуками.
- Тушкована телятина з овочами.
- Баклажани, запечені з фаршем під сиром з помідорами.
- Запечена кабачок, фарширований сиром і фаршем.
- Голубці з грибами і куркою.
- Ледачі голубці в томатному соусі.
- Риба на овочевій подушці з сиром у фользі.
- Томлена яловичина з червоною квасолею у горщику.
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