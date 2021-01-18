Багато людей, які хочуть схуднути, вважають, що смачно харчуватися при цьому неможливо.

40 смачних варіантів вечері назвала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

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Коли вечеряти? Існують дві крайності. Перша – "Я після шести нічого не їм". Друга – цілий день жити на перекусах, а ввечері наїстися багато і ситно, і завалитися на диван з набитим животом. Пам'ятаємо: час останнього прийому їжі залежить від того, о котрій ви лягаєте спати – вечеряємо мінімум за 2,5-3 години, – пояснила Самойлова.

40 варіантів смачної вечері

Овочева лазанья з кабачком, баклажаном, морквою і курячим фаршем. Капустяний салат і курячі відбивні. Брокколі з яйцями і сиром. Рагу з курячого фаршу з капустою, кабачком і помідори. Морквяний салат, котлета куряча з сиром. Курячі кишеньки з овочами і сиром. Курячий рулет з грибами і салат з овочів. Котлети з курки, кабачка, і моркви з овочевим салатом. Фрикадельки з вершковим соусом і пюре з цвітної капусти. Запечена риба з овочами. Болгарський перець, фарширований м'ясом, помідорами і сиром + салат. Рибне суфле з салатом. Салат із сьомгою, яйцем, айсберг і помідори. Салат з кальмаром-гриль, огірок, айсберг і яйця. Печінкові оладки з салатом. Запечена скумбрія з овочевим салатом. Запечені кабачки з куркою, грибами та сиром. Запечене куряче філе з сиром і помідором. Запечена горбуша з брокколі. Салат з морепродуктами. Теплий салат з руколою, овочами-гриль, індичкою або сьомгою. Курячі рулетики з омлетом, грибами і сиром. Сир з корицею і горіхами. Сирна запіканка. Рибні або курячі котлети, печені в духовці з овочами-гриль.

Вечеря може бути смачною і різноманітною / Фото kolobok

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