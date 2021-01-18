Для того щоб зміцнити імунітет і знизити ризик простудних захворювань, необхідно додати в раціон деякі продукти.

Які продукти підтримають організм у холодну пору року, розповіла дієтологиня, нутриціологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Дати відсіч сезонним застудам допоможуть звичайні доступні продукти, які не зустрічаються в рекламних роликах. Можливо, ця добірка надихне вас урізноманітнити продуктову корзину, – зазначила Нікітчук.

ТОП-5 продуктів для зміцнення імунітету

Редька

Містить вітаміни А, С, Е, групи В та ін. Її можна вживати щодня. Особливо корисна чорна редька, у складі якої є антимікробні та антивірусні компоненти, що допомагають в боротьбі з легеневими хворобами.

Гарбуз

Містить вітаміни С, Е, К, а також каротин, який в організмі перетворюється на вітамін A. Останній в свою чергу дуже корисний для зору і є потужним антиоксидантом. Важливо: гарбуз краще використовувати в салатах, оскільки при варінні і запіканні її глікемічний індекс збільшується в рази.

Гарбуз є потужним антиоксидантом / Фото botanichka

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Буряк

В її складі можна знайти велику кількість вітамінів (А, С, К, і групи В) і мікроелементів (залізо, йод, фосфор, цинк, мідь, бор, кремній, кальцій, лимонна, молочна, яблучна, щавлева кислоти). Також цей овоч знижує ризик появи новоутворень і покращує роботу мозку.

Кисломолочні продукти

Пробіотики сприяють зміцненню стінок шлунково-кишкового тракту і шлунку, і не дають хвороботворним бактеріям проникнути в організм. Не обов'язково купувати чарівні імуностимулюючі баночки, цю ж користь дасть якісний кефір або йогурт, – пояснила Нікітчук.

Шипшина

Багатий на вітаміни С, В, Е, К і Р, а також містить хром, магній, кальцій і калій. Цей склад відмінно зміцнює імунітет і допомагає організму оберігатися від застуд.