Для того чтобы укрепить иммунитет и снизить риск простудных заболеваний, необходимо добавить в рацион некоторые продукты.

Какие продукты поддержат организм в холодное время года, рассказала диетолог, нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Дать отпор сезонным простудам помогут обычные доступные продукты, которые не встречаются в рекламных роликах. Возможно, эта подборка вдохновит вас разнообразить продуктовую корзину, – отметила Никитчук.

ТОП-5 продуктов для укрепления иммунитета

Редька

Содержит витамины А, С, Е, группы В и пр. Ее можно употреблять ежедневно. Особо полезна черная редька, в составе которой есть антимикробные и антивирусные компоненты, помогающие в борьбе с легочными и кишечными болезнями.

Тыква

Содержит витамины С, Е, К, а также каротин, который в организме превращается в витамин A. Последний в свою очередь очень полезен для зрения и является мощным антиоксидантом. Важно: тыкву лучше использовать в салатах, так как при варке и запекании ее гликемический индекс увеличивается в разы.

Тыква является мощным антиоксидантом / Фото botanichka

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Свекла

В ее составе можно найти массу витаминов (А, С, К, и группы В) и микроэлементов (железо, йод, фосфор, цинк, медь, бор, кремний, кальций, лимонная, молочная, яблочная, щавелевая кислоты). Также этот овощь снижает риск появления новообразований и улучшает работу мозга.

Кисломолочные продукты

Пробиотики способствуют укреплению стенок ЖКТ и желудка, и не дают болезнетворным микробам проникнуть в организм. Не обязательно покупать волшебные иммуностимулирующие баночки, эту же пользу даст качественный кефир или йогурт, – пояснила Никитчук.

Шиповник

Богат витаминами С, В, Е, К и Р, а также содержит хром, магний, кальций и калий. Этот состав отлично укрепляет иммунитет и помогает организму оберегаться от простуд.