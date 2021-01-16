Какие фрукты есть зимой: диетологи назвали ТОП-5
В зимнее время организм человека особо нуждается в различных витаминах и микроэлементах, многие из которых содержатся в фруктах.
Какие фрукты следует употреблять зимой и почему, рассказали в Клинике диетологии Самойленко в Instagram.
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Зима по-своему прекрасна, и поэтому мы поможем превратить некие минусы в плюсы, а пирожные и сладости в ТОП-5 полезных зимних фруктов, – отметили диетологи.
Какие фрукты есть зимой
Грейпфрут
Способствует снижению веса из-за большого количества воды и клетчатки, и связанному с этим насыщением. В нем содержатся витамины С, А, группы В, цинк, медь и железо, которые способствуют роботе имунной системы и благотворно влияют на кожу.
Такие антиоксиданты, как бета-каротин, ликопин и флаванолы помогут предотвратить развитие некоторых хронических заболеваний, а лимонная кислота – уменьшить образование оксалатно-кальциевых камней в почках, – пояснили специалисты.
Гранат
Очень полезен для здоровья благодаря двум антиоксидантам: пуникалагинам (сок и шкурка) и пуниновой кислоте (масло косточек – источник жирных кислот).
Хурма
Содержит в себе тиамин, рибофлавин, фолаты, магний и фосфор, наполнена мощными антиоксидантами, которые борются с оксидативным стрессом.
Хурма поможет побороть стресс / Фото ese
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Апельсин
Имеет низкий гликемический индекс, содержит витамин С, тиамин, фолат, калий. Благодаря лимонной кислоте и витамину С улучшают процесс усвоения железа.
Груша
Богата фолиевой кислотой, витамином С, калием и медью. Грушу рекомендуется есть вместе со шкуркой. По словам диетологов, в ней содержится в 6 раз больше полифенольных антиоксидантов, чем в мякоти, в частности, кверцетин, который входит в протокол лечения COVID-19.
Груша делает работу кишечника регулярной / Фото fruniksy
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