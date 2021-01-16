У зимовий час організм людини особливо потребує різних вітамінів та мікроелементів, багато з яких містяться у фруктах.

Які фрукти слід вживати взимку і чому, розповіли e Клініці дієтології Самойленко в Instagram.

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Зима по-своєму прекрасна, і тому ми допоможемо перетворити якісь мінуси на плюси, а тістечка та солодощі на ТОП-5 корисних зимових фруктів, – відзначили дієтологи.

Які фрукти є взимку

Грейпфрут

Сприяє зниженню ваги через велику кількість води і клітковини, і пов'язаного з цим насиченням. У ньому містяться вітаміни С, А, групи В, цинк, мідь і залізо, які сприяють роботі імунної системи і благотворно впливають на шкіру.

Такі антиоксиданти, як бета-каротин, лікопін і флаваноли допоможуть запобігти розвитку деяких хронічних захворювань, а лимонна кислота – зменшити утворення оксалатно-кальцієвих каменів у нирках, – пояснили фахівці.

Гранат

Дуже корисний для здоров'я завдяки двом антиоксидантам: пунікалагінаму (сік і шкірка) і пуніновій кислоті (масло кісточок – джерело жирних кислот).

Хурма

Містить у собі тіамін, рибофлавін, фолати, магній і фосфор, наповнена потужними антиоксидантами, які борються з оксидативного стресу.

Хурма допоможе побороти стрес / Фото ese

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Апельсин

Має низький глікемічний індекс, містить вітамін С, тіамін, фолат, калій. Завдяки лимонній кислоті та вітаміну С покращують процес засвоєння заліза.

Груша

Багата фолієвою кислотою, вітаміном С, калієм і міддю. Грушу рекомендується їсти разом зі шкіркою. За словами дієтологів, в ній міститься у 6 разів більше поліфенольних антиоксидантів, ніж в м'якоті, зокрема, кверцетин, який входить до протоколу лікування COVID-19.

Груша робить роботу кишечника регулярною / Фото fruniksy