Существуют продукты питания, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок.

Какие это продукты, и почему их лучше есть после приема пищи, рассказала блогер и тренер aleksasvarovskyh в Instagram.

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Бананы

Начинать день с бананов или перекусывать ими на голодный желудок не стоит. Этот фрукт содержит магний, который может спровоцировать большую нагрузку на сердце.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи в составе выпечки раздражают стенки желудка. Если употреблять этот продукт на завтрак, он может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота.

Свежие овощи

Не лучший вариант для завтрака. Это связано с тем, что свежие овощи богаты кислотами, которые могут привести к гастритам и язвам.

Свежие овощи не стоит употреблять на завтрак / Фото dk-parus

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Йогурты

В их состав входят полезные бактерии, которые помогают усваивать еду, но, попав в пустой желудок, это "полезности" поглощаются желудочным соком. Поэтому йогурты лучше есть после употребления пищи.

Цитрусовые

В цитрусовых фруктах есть много кислот, которые могут вызывать изжогу и даже спровоцировать язву, если употреблять их на голодный желудок. К слову, это также относится и к яблокам.

Фрукты лучше есть после приема пищи / Фото botanichka

Холодные напитки

Ледяной лимонад или холодная вода на голодный желудок тормозит процесс пищеварения. С утра и натощак лучше выбирать теплые напитки.

Кофе

Любимый многими напиток стимулирует выработку соляной кислоты, из которой состоит желудочный сок. Употребление кофе на голодный желудок может стать причиной различных проблем. Например, изжоги, язвы желудка и пр.

Сладости

Попав в организм, сахар очень быстро усваивается и раздражает поджелудочную железу. Вследствие этого происходит выработка инсулина, уровень сахара резко снижается, что приводит к апатии и усталости.

Груши

В этом фрукте содержится много клетчатки и волокон, которые тяжело усваиваются. Кроме того, груши могут тормозить работу желудка.