Існують продукти харчування, які не рекомендується їсти на голодний шлунок.

Які це продукти, і чому їх краще вживати після прийому їжі, розповіла блогерка і тренерка aleksasvarovskyh в Instagram.

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Банани

Починати день з бананів або перекушувати ними на голодний шлунок не варто. Цей фрукт містить магній, який може спровокувати велике навантаження на серце.

Дріжджова випічка

Дріжджі у складі випічки дратують стінки шлунка. Якщо вживати цей продукт на сніданок, він може викликати підвищене газоутворення і здуття живота.

Свіжі овочі

Не найкращий варіант для сніданку. Це пов'язано з тим, що свіжі овочі багаті на кислоти, які можуть привести до гастритів і виразок.

Свіжі овочі не варто вживати на сніданок / Фото dk-parus

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Йогурти

До їх складу входять корисні бактерії, які допомагають засвоювати їжу, але, потрапивши в порожній шлунок, цф "корисності" поглинаються шлунковим соком. Тому йогурти краще вживати після вживання їжі.

Цитрусові

У цитрусових фруктах є багато кислот, які можуть викликати печію і навіть спровокувати виразку, якщо вживати їх на голодний шлунок. До слова, це також стосується і яблук.

Фрукти краще вживати після прийому їжі / Фото botanichka

Холодні напої

Крижаний лимонад або холодна вода на голодний шлунок гальмує процес травлення. З ранку і натщесерце краще вибирати теплі напої.

Кава

Улюблений багатьма напій стимулює вироблення соляної кислоти, з якої складається шлунковий сік. Вживання кави на голодний шлунок може стати причиною різних проблем. Наприклад, печії, виразки шлунка та ін.

Солодощі

Потрапивши в організм, цукор дуже швидко засвоюється і дратує підшлункову залозу. Внаслідок цього відбувається вироблення інсуліну, рівень цукру різко знижується, що призводить до апатії та втоми.

Груши

У цьому фрукті міститься багато клітковини і волокон, які важко засвоюються. Крім того, груші можуть гальмувати роботу шлунка.