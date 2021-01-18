Для того щоб позбутися від зайвих кілограмів, необхідно дотримуватися кількох правил харчування, а також ввести фізичне навантаження.

Яких умови потрібно дотримуватися для схуднення, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Що допоможе схуднути

Медушкіна пояснила, що коли стоїть мета – схуднути, то голодувати не можна.

Раціональне харчування

Йдеться не про правильне харчування, якого всі намагаються дотримуватися, а про збалансованийе і різноманітний раціон. Це необхідно для того, щоб "в організм надходили всі необхідні речовини, не було перепадів настрою, головних болів, втоми і постійного бажання з'їсти щось шкідливе",

Прийом їжі кожні 2,5-3 години

Це потрібно для того, щоб не було стрибків інсуліну. У вас не буде відчуття голоду, а значить, не буде і переїдання.

Дефіцит калорій

Для схуднення щодня повинен бути дефіцит калорій до 20%.

Так організм не буде знаходитися у стресі, а значить, не буде запасати в жир кожну зайву калорію, – пояснила Медушкіна.

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Ще однією умовою є фізична активність. Катерина Медушкіна показала 2 вправи.

1. Бічні скручування допоможуть зробити гарний прес і лінію талії. Підійде для підготовлених. Виконуємо по 8 повторень кожен в 2-3 підходи.

2. Вправа з ритмічної гімнастики підійде для новачків. Вона поліпшить розтяжку і запустить жироспалювання в області стегон. Робимо 3 кола по 8 повторень.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: