Як схуднути, не голодуючи: названо 4 важливих умови
Для того щоб позбутися від зайвих кілограмів, необхідно дотримуватися кількох правил харчування, а також ввести фізичне навантаження.
Яких умови потрібно дотримуватися для схуднення, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.
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Що допоможе схуднути
Медушкіна пояснила, що коли стоїть мета – схуднути, то голодувати не можна.
Раціональне харчування
Йдеться не про правильне харчування, якого всі намагаються дотримуватися, а про збалансованийе і різноманітний раціон. Це необхідно для того, щоб "в організм надходили всі необхідні речовини, не було перепадів настрою, головних болів, втоми і постійного бажання з'їсти щось шкідливе",
Прийом їжі кожні 2,5-3 години
Це потрібно для того, щоб не було стрибків інсуліну. У вас не буде відчуття голоду, а значить, не буде і переїдання.
Дефіцит калорій
Для схуднення щодня повинен бути дефіцит калорій до 20%.
Так організм не буде знаходитися у стресі, а значить, не буде запасати в жир кожну зайву калорію, – пояснила Медушкіна.
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Ще однією умовою є фізична активність. Катерина Медушкіна показала 2 вправи.
1. Бічні скручування допоможуть зробити гарний прес і лінію талії. Підійде для підготовлених. Виконуємо по 8 повторень кожен в 2-3 підходи.
2. Вправа з ритмічної гімнастики підійде для новачків. Вона поліпшить розтяжку і запустить жироспалювання в області стегон. Робимо 3 кола по 8 повторень.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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