Після пологів багато жінок скаржаться на зайву вагу, вважаючи, що вона з'явилася через гормональний збій.

Чому насправді з'являються зайві кілограми після пологів, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Причини зайвої ваги після пологів

Переїдання

Найчастіша причина – банальне переїдання. "Їж за двох, а то малюк погано рости буде!", – скільки разів ти таке чула? У нас в голові є особливий відділ, який відповідає за почуття голоду – гіпоталамус. Коли ти переїдаєш, то у цьому відділі відбувається збій, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що вагітному організму потрібно все більше і більше їжі для того, щоб прийшло відчуття насичення. Тому необхідно витрачати енергію, інакше вся їжа піде в жир.

Малоактивний спосіб життя

З перших днів вагітності в організмі жінки починається перебудова, з'являється стомленість, токсикоз. За першої можливості хочеться полежати. Пізніше організм адаптується, але звичка лежати залишається. Невитрачена енергія відкладається в жир.

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Гормони

Чому ж ніхто не замислюється про те, що вагітність – це зовсім не гормональний збій! І гормони "пустувати" починають більше від переїдання, ніж через те, що ти в цікавому положенні, – додала фітнес-експертка.

За словами Медушкіної, щоб відновити організм і повернутися у відмінну форму, потрібна грамотно побудована система, до якої входить фізична активність і збалансоване харчування.