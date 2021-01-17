После родов многие женщины жалуются на лишний вес, считая, что он возник из-за гормонального сбоя.

Почему на самом деле появляются лишние килограммы после родов, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте Переедание в вечернее время: названы основные причины

Причины лишнего веса после родов

Переедание

Самая частая причина – банальное переедание. "Ешь за двоих, а то малыш плохо расти будет!", – сколько раз ты такое слышала? У нас в голове есть особый отдел, отвечающий за чувство голода – гипоталамус. Когда ты переедаешь, то в этом отделе происходит сбой, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что беременному организму нужно все больше и больше еды для того, чтобы пришло чувство насыщения. Поэтому необходимо расходовать энергию, иначе вся еда пойдет в жир.

Малоактивный образ жизни

С первых дней беременности в организме женщины начинается перестройка, появляется усталость, токсикоз. При любой возможности хочется полежать. Позднее организм адаптируется, но привычка лежать остается. Неистраченная энергия откладывается в жир.

Интересно Здоровый образ жизни и алкоголь: можно ли их совместить

Гормоны

Почему же никто не задумывается о том, что беременность – это вовсе не гормональный сбой! И гормоны "шалить" начинают больше от переедания, нежели из за того, что ты в интересном положении, – добавила фитнес-эксперт.

По словам Медушкиной, чтобы восстановить организм и вернуться в отличную форму, нужна грамотно построенная система, в которую входит физическая активность и сбалансированное питание.