Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо придерживаться нескольких правил питания, а также ввести физическую нагрузку.

Какие условия должны соблюдаться для похудения, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Что поможет похудеть

Медушкина пояснила, что если стоит цель – похудеть, то голодать нельзя.

Рациональное питание

Речь идет не о правильном питании, которого все стараются придерживаться, а о сбалансированном и разнообразном рационе. Это необходимо для того, чтобы "в организм поступали все необходимые вещества, не было перепадов настроения, головных болей, усталости и постоянного желания съесть что-то вредное",

Прием пищи каждые 2,5-3 часа

Это нужно для того, чтобы не было скачков инсулина. У вас не будет чувства голода, а значит, не будет и переедания.

Дефицит калорий

Для похудения ежедневно должен быть дефицит калорий до 20%.

Так организм не будет находиться в стрессе, а значит, не будет запасать в жир каждую лишнюю калорию, – пояснила Медушкина.

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Еще одним условием является физическая активность. Екатерина Медушкина показала 2 упражнения.

1. Боковые скручивания помогут сделать красивый пресс и линию талии. Подойдет для подготовленных. Выполняем по 8 повторений каждый в 2-3 подхода.

2. Упражнение из ритмичной гимнастики подойдет для новичков. Оно улучшит растяжку и запустит жиросжигание в области бедер. Делаем 3 круга по 8 повторений.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: