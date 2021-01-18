Что приготовить на ужин: 40 простых идей для тех, кто худеет
Многие люди, которые хотят похудеть, считают, что вкусно питаться при этом невозможно.
40 вкусных вариантов ужина назвала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Когда ужинать? Существуют две крайности. Первая – "Я после шести ничего не ем". Вторая – целый день жить на перекусах, а вечером наесться много и сытно, и завалиться на диван с набитым животом. Помним: время последнего приема пищи определяется тем, во сколько вы ложитесь спать – ужинаем минимум за 2,5-3 часа, – пояснила Самойлова.
40 вариантов вкусного ужина
- Овощная лазанья с кабачком, баклажаном, морковью и куриным фаршем.
- Капустный салат и куриные отбивные.
- Брокколи с яйцами и сыром.
- Рагу из куриного фарша с капустой, кабачком и помидоры.
- Морковный салат, котлета куриная с сыром.
- Куриные кармашки с овощами и сыром.
- Куриный рулет с грибами и салат из овощей.
- Котлеты из курицы, кабачка, и моркови с овощным салатом.
- Фрикадельки со сливочным соусом и пюре из цветной капусты.
- Запеченная рыба с овощами.
- Болгарский перец, фаршированный мясом, помидорами и сыром + салат.
- Рыбное суфле с салатом.
- Салат с семгой, яйцом, айсберг и помидоры.
- Салат с кальмаром-гриль, огурец, айсберг и яйца.
- Печеночные оладьи с салатом.
- Запеченная скумбрия с овощным салатом.
- Запеченные кабачки с курицей, грибами и сыром.
- Запеченное куриное филе с сыром и помидором.
- Запеченная горбуша с брокколи.
- Салат с морепродуктами.
- Теплый салат с рукколой, овощами-гриль, индейкой или семгой.
- Куринные рулетики с омлетом, грибами и сыром.
- Творог с корицей и орехами.
- Творожная запеканка.
- Рыбные или куриные котлеты, печеные в духовке с овощами-гриль.
Ужин может быть вкусным и разнообразным / Фото kolobok
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- Творожный омлет из белков и творога.
- Салат из овощей и тунца в собственном соку с салатом айсберг.
- Тушеный минтай с морковью и фасоль на гарнир.
- Индейка, запеченная в фольге, с овощным салатом.
- Салат из смеси салатных листьев и сыром моцарелла с курицей.
- Куриные шашлычки с салатом.
- Шашлычки из куриных сердечек с салатом.
- Жаркое из печени курицы с яблоками.
- Тушеная телятина с овощами.
- Баклажаны, запеченные с фаршем под сыром с помидорами.
- Запеченный кабачок, фаршированный сыром и фаршем.
- Голубцы с грибами и курицей.
- Ленивые голубцы в томатном соусе.
- Рыба на овощной подушке с сыром в фольге.
- Томленая говядина с красной фасолью в горшочке.
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