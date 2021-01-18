Многие люди, которые хотят похудеть, считают, что вкусно питаться при этом невозможно.

40 вкусных вариантов ужина назвала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Когда ужинать? Существуют две крайности. Первая – "Я после шести ничего не ем". Вторая – целый день жить на перекусах, а вечером наесться много и сытно, и завалиться на диван с набитым животом. Помним: время последнего приема пищи определяется тем, во сколько вы ложитесь спать – ужинаем минимум за 2,5-3 часа, – пояснила Самойлова.

40 вариантов вкусного ужина

Овощная лазанья с кабачком, баклажаном, морковью и куриным фаршем. Капустный салат и куриные отбивные. Брокколи с яйцами и сыром. Рагу из куриного фарша с капустой, кабачком и помидоры. Морковный салат, котлета куриная с сыром. Куриные кармашки с овощами и сыром. Куриный рулет с грибами и салат из овощей. Котлеты из курицы, кабачка, и моркови с овощным салатом. Фрикадельки со сливочным соусом и пюре из цветной капусты. Запеченная рыба с овощами. Болгарский перец, фаршированный мясом, помидорами и сыром + салат. Рыбное суфле с салатом. Салат с семгой, яйцом, айсберг и помидоры. Салат с кальмаром-гриль, огурец, айсберг и яйца. Печеночные оладьи с салатом. Запеченная скумбрия с овощным салатом. Запеченные кабачки с курицей, грибами и сыром. Запеченное куриное филе с сыром и помидором. Запеченная горбуша с брокколи. Салат с морепродуктами. Теплый салат с рукколой, овощами-гриль, индейкой или семгой. Куринные рулетики с омлетом, грибами и сыром. Творог с корицей и орехами. Творожная запеканка. Рыбные или куриные котлеты, печеные в духовке с овощами-гриль.

Ужин может быть вкусным и разнообразным / Фото kolobok

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