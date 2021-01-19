Якщо ви хочете займатися спортом на вулиці – знайдіть собі компанію і виконайте парне тренування.

Круті вправи для верхньої частини тіла показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький Instagram.

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Опрацюємо верхню частиною тіла, використовуючи тільки власну вагу і концентрацію на цільових м'язах... Обов'язково стежте за диханням, не затримуйте його, – зазначив Хомицький.

З чого складається тренування

У тренуванні – 5 вправ. Кожна з них виконується в 3 підходи. Кількість повторень залежить від особистого рівня фізичної підготовки і самопочуття

Починаємо з розминки (легкий біг на місці протягом двох хвилин) і суглобової гімнастики.

Віджимання від піднесення на одній нозі. Робимо широку постановку рук, ліва нога знаходиться в повітрі, таз не піднімається. Виконуємо два віджимання – міняємо ногу. Повторюємо 10-14 разів у 3 підходи. Відпочинок – 45 секунд. В упорі на прямих руках виконуємо почергові підтягування колін у напрямку до однойменного ліктя. Виконуємо 5 разів з почерговим підняттям прямих рук. Лікті повинні бути злегка зігнуті, таз утримуємо в одному положенні. Робимо 15 повторень в 3 підходи. Відпочинок – 30 секунд. Віджимання від піднесення із середньою постановкою рук. Лікті тримаємо уздовж тіла, виконуємо вправу за рахунок трицепса, таз не піднімається. Робимо 10-15 разів у 3 підходи. Відпочинок – 45 секунд.

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Зворотні віджимання з підйомом ніг. Важливо: вправи робимо за рахунок рук, а не підйому таза вгору. Таз має знаходитися біля піднесення. Розподіліть навантаження так, щоб головний рух відбувався за рахунок трицепса. Виконуємо в 3 підходи по 12-16 повторень. Відпочинок – 45 секунд. Віджимання з почерговим зміщенням ваги на кожну руку. Важливо: поперек не повинен прогинатися. Вагу тіла потрібно перенести на одну руку так, щоб грудний м'яз опинився над долонею. Робимо по 8-14 разів у 3 підходи. Відпочинок – 45 секунд.

Після тренування обов'язково зробіть стретчинг.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: