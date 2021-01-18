У деяких регіонах України температура сягає 20 градусів морозу. Але і дітям, і дорослим так хочеться вийти на прогулянку і насолоджуватися снігом та справжньою зимою. Розповідаємо, як зібратися на прогулянку, щоб вона пройшла без шкоди здоров'ю.

Лікарі рекомендують дотримуватися певних правил, і тоді прогулянка буде вдалою. ТСН повідомляє про те, як правильно гуляти взимку.

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Низькі температури протримаються ще кілька днів, тому ці поради обов'язково стануть в пригоді.

Багато шарів одягу

Взимку дотримуйтеся принципу "капусти". Одягайте термобілизну або футболку, далі – два-три светри. Краще одягнути кілька шарів замість одного товстого светра. Вони будуть утримувати більше тепла.

Обирайте просторий одяг і взуття. У них менше ризик отримати обмороження – адже між тілом та одягом є повітряна подушка.



У мороз краще одягати кілька шарів одягу, обов'язково мати шапку та рукавички / Фото Positime

Відігрівайтеся поступово

Коли прийшли з морозу додому – не потрібно різко підвищувати температуру тіла. Тим паче не рекомендують одразу приймати гарячу ванну.

Стежте за ознаками обмороження

Якщо ви прийшли в комфортну температуру, а пальці або кінцівки сверблять, болять, набрякають, на них з'являються пухирі або змінюється колір шкіри – це можуть бути ознаки обмороження.

У такому разі потрібно негайно звернутися за допомогою до лікаря. Обморожені або сильно змерзлі кінцівки не можна відігрівати у гарячій воді. Для цього треба використовувати тільки воду кімнатної температури.



Проводьте час активно, увесь час рухайтеся / Фото Freepik

Зніміть металеві прикраси

На сильному морозі вироби з металу можуть травмувати шкіру. Також обережно ставтеся до металевих гойдалок, драбин тощо, не торкайтеся їх незахищеними руками.

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