В некоторых регионах Украины температура достигает 20 градусов мороза. Но и детям, и взрослым так хочется выйти на прогулку и наслаждаться снегом и настоящей зимой. Рассказываем, как собраться на прогулку, чтобы она прошла без вреда здоровью.

Врачи рекомендуют придерживаться определенных правил, и тогда прогулка будет удачной. ТСН сообщает о том, как правильно гулять зимой.

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Низкие температуры продержатся еще несколько дней, поэтому советы обязательно пригодятся.

Много слоев одежды

Зимой придерживайтесь принципа "капусты". Надевайте термобелье или футболку, далее – два-три свитера. Лучше одеть несколько слоев вместо одного толстого свитера. Они будут удерживать больше тепла.

Выбирайте просторную одежду и обувь. В них меньше риск получить обморожение – ведь между телом и одеждой появится воздушная подушка.



В мороз лучше надевать несколько слоев одежды, обязательно иметь шапку и перчатки / Фото Positime

Отогревайтесь постепенно

Когда пришли с мороза домой – не нужно резко повышать температуру тела. Тем более не рекомендуют сразу принимать горячую ванну.

Следите за признаками обморожения

Если вы пришли в комфортную температуру, а пальцы или конечности чешутся, болят, отекают, на них появляются волдыри или меняется цвет кожи – это могут быть признаки обморожения.

В таком случае нужно немедленно обратиться за помощью к врачу. Обмороженные или сильно замерзшие конечности нельзя отогревать в горячей воде. Для этого надо использовать только воду комнатной температуры.



Проводите время активно, все время двигайтесь / Фото Freepik

Снимите металлические украшения

На сильном морозе изделия из металла могут травмировать кожу. Также осторожно относитесь к металлическим качелям, лестницам и так далее, не прикасайтесь к ним незащищенными руками.