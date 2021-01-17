Накачать ноги и привести тело в идеальную форму можно в домашних условиях.

Эффективный комплекс для ног показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий в Instagram.

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Комплекс упражнений для мышц ног, который каждый можете повторить в домашних условиях, при этом проработаете бедра и ощутите хороший тренировочный эффект, – отметил Хомицкий.

Из чего состоит комплекс

Тренировка начинается с разминки (имитация прыжков на скакалке в течение двух минут), далее следует суставная гимнастика.

Приседания на одной ноге. Цель – четырехглавые мышцы бедра и ягодицы. Выполняем по 15 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Отдых между подходами – 30-60 секунд.

Поочередные сгибание ног с шагом, лежа на спине. Цель – задний отдел бедра ( двухглавые мышцы бедра и ягодицы). Делаем по 15 раз на каждую ногу (вперед и назад = 1 повторение) в 3-4 подхода. Отдых между подходами – 30-60 секунд.

Отведение таза назад с упором стопы в стену. Цель – задний отдел бедра (двухглавая мышца бедра и ягодицы). Выполняем по 15 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Отдых между подходами – 30-60 секунд.

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"Статический присед " у стены с поочередным разгибанием ноги. Цель – четырехглавые мышцы бедра. Делаем по 15 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Отдых между подходами – 30-60 секунд.

Сгибание ноги в упоре на руках. Цель – двухглавые мышцы бедра. Выполняем по 15 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Перерыв между подходами – 30-60 секунд.

Подъем на носок, стоя под углом с упором в стену. Цель – икроножные мышцы ног. Делаем по 15 раз на каждую ногу в 3-4 подхода. Отдых между подходами – 30-60 секунд.

Завершается комплекс заминкой (ходьба на месте в течение двух минут) и стретчингом.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: