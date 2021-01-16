Любая тренировка должна быть эффективной и результативной, приближать к заветной цели.

Как понять, что тренировка прошла правильно, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Вне зависимости от ваших целей есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание для достижения максимального результата от тренировок, – отметила Медушкина.

Частота сердечных сокращений должна отвечать вашим целям (ЧСС)

По словам фитнес-эксперта, эффективное жиросжигание происходит в пульсовой зоне в 60-70% от максимальной ЧСС. Если тренировка проходит интенсивнее – вы не сжигаете жир, а развиваете выносливость.

Рабочая зона тренировки должна чувствоваться

Вы должны чувствовать зону, которую тренируете, и видеть результат. Если вы постоянно выполняете одно и то же упражнение, но ничего, кроме усталости не получаете, – время потрачено зря.

Упражнение может не чувствоваться по трем причинам: вы делаете его неправильно; это упражнение банально вам не подходит из-за вашей конституции или габаритов; у вас ложные знания о назначении данного упражнения, – уточнила Екатерина Медушкина.

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Баланс между нагрузкой и восстановлением

Организм должен успевать восстанавливаться, в противном случае вы не сможете быстро достигнуть цели. Если вы будете тренироваться ежедневно, пренебрегать растяжкой мышц, количеством сна и нормой пищи для восстановления, к цели придется двигаться дольше.

Не забывайте отдыхать – организму нужно восстановление / Фото traingain