Если вы больше не можете смотреть на свой обвисший после праздничной еды живот, немедленно начинайте выполнять комплекс упражнений, чтобы от него избавиться. Рассказываем, как бережно и осторожно вернуть свое тело в форму с помощью йоги.

С помощью йоги можно преодолеть высокий уровень стресса, который способствует набору лишнего веса. Теленеделя сообщает о том, какие упражнения из йоги можно выполнять для быстрого результата.

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Тадасана (поза горы)



Поза горы выравнивает спину и подтягивает мышцы / Фото Svitlav

Хорошо выполнять это упражнение утром, натощак. Встаньте прямо, руки поставьте перед телом. Стопы соедините так, чтобы большие пальцы касались друг друга.

Сделайте вдох, соедините руки, подтяните живот, разровняйте спину. Поднимайте руки вверх и заводите за голову.

Сурья намаскар

Приветствие утреннему солнцу можно выполнять как отдельную практику. Это комплекс упражнений, состоящий из 12 различных асан.

Как выполнять сурья намаскар, смотрите в видео:

Падахастасана



В этой позе постепенно наклоняйтесь все ниже / Фото Pilates-yoga

Расставьте ступни на ширину плеч. Наклонитесь, "складывайтесь" в тазу. Возьмитесь пальцами рук за большие пальцы ног. Стойте в таком положении, максимально вытягивайте руки и спину. Наклоняйтесь ниже, прогибаясь в спине. Постепенно приближайте голову к ногам.

Пашчимоттанасана



Еще одно упражнение, полезное для спины и мышц живота / Фото Asana-shavasana

Сядьте на пол, выпрямите ноги. Тянитесь руками к стопам, вытягивайте спину вперед и вверх. Если можете, беритесь руками за стопы. При этом можно согнуть колени. Старайтесь выпрямить ноги и спину.

Уштрасана (поза верблюда)



Поза верблюда поможет расслабить спину / Фото Ramayoga

Встаньте на колени, расставьте их на ширину таза. Отклоняйтесь назад и старайтесь коснуться руками стоп. Прогибайтесь в спине, груди и пояснице.

Уттанпадасана



В этой позе вы почувствуете, как напрягаются мышцы живота / Фото Tapascenter

Лягте на спину. Ноги прямые, руки лежат вдоль тела. Медленно поднимайте ноги на 30-50 сантиметров от пола. Удерживайте их в таком положении, затем отпускайте.

Марджариасана (поза кошки)



Поза кошки полезна для спины и талии / Фото Wday

Встаньте на колени, упритесь руками в пол. С вдохом прогнитесь вниз, закидывая голову назад. Задержитесь в такой позиции. Далее – с выдохом прогните спину вверх и тоже задержитесь.

Бхуджангасана (поза кобры)



В позе кобры старайтесь поддерживать корпус с помощью мышц спины / Фото Yogajournal

Лягте на пол лицом вниз. Поставьте ладони под плечи. С выдохом медленно поднимайте корпус, руки держите согнутыми в локтях. Старайтесь удерживать тело с помощью мышц спины, минимально напрягая руки.