Якщо ви більше не можете дивитися на свій обвислий після святкової їжі живіт, негайно починайте виконувати комплекс вправ, аби його позбутися. Розповідаємо, як дбайливо та обережно повернути своє тіло в форму за допомогою йоги.

За допомогою йоги можна подолати високий рівень стресу, що сприяє набору зайвої ваги. Теленеделя повідомляє про те, які вправи з йоги можна виконувати для швидкого результату.

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Тадасана (поза гори)



Поза гори вирівнює спину і підтягує м'язи / Фото Svitlav

Добре виконувати цю вправу вранці, натщесерце. Станьте прямо, руки поставте перед тілом. Стопи з'єднайте так, аби великі пальці торкалися один одного.

Зробіть вдих, з'єднайте руки, підтягніть живіт, розрівняйте спину. Підіймайте руки вгору та заводьте за голову.

Сурья намаскар

Вітання ранковому сонцю можна виконувати як окрему практику. Це комплекс вправ, що складається з 12 різних асан.

Як виконувати сурья намаскар, дивіться у відео:

Падахастасана



У цій позі поступово нахиляйтеся усе нижче / Фото Pilates-yoga

Розставте ступні на ширину плечей. Нахиліться, "складайтеся" у тазу. Візьміться пальцями рук за великі пальці ніг. Стійте в такому положенні, максимально витягуйте руки й спину. Нахиляйтеся нижче, прогинаючись в спині. Поступово наближайте голову до ніг.

Пашчимоттанасана



Ще одна вправа, корисна для спини та м'язів живота / Фото Asana-shavasana

Сядьте на підлогу, випряміть ноги. Тягніться руками до стоп, витягуйте спину вперед і вгору. Якщо можете, беріться руками за стопи. При цьому можна зігнути коліна. Намагайтеся випрямити ноги й спину.

Уштрасана (поза верблюда)



Поза верблюда допоможе розслабити спину / Фото Ramayoga

Станьте на коліна, розставте їх на ширину тазу. Відхиляйтеся назад і намагайтеся торкнутися руками ступнів. Прогинайтеся у спині, грудях та попереку.

Уттанпадасана



У цій позі ви відчуєте, як напружуються м'язи живота / Фото Tapascenter

Ляжте на спину. Ноги прямі, руки лежать вздовж тіла. Повільно підіймайте ноги на 30-50 сантиметрів від підлоги. Утримуйте їх в такому положенні, потім відпускайте.

Марджаріасана (поза кицьки)



Поза кицьки корисна для спини й талії / Фото Wday

Станьте на коліна, впріться руками у підлогу. З вдихом прогніться донизу, закидуючи голову назад. Затримайтеся в такій позиції. Далі – з видихом вигніть спину догори й теж затримайтеся.

Бхуджангасана (поза кобри)



У позі кобри намагайтеся підтримувати корпус за допомогою м'язів спини / Фото Yogajournal

Ляжте на підлогу обличчям донизу. Поставте долоні під плечі. З видихом повільно підіймайте корпус, руки тримайте зігнутими в ліктях. Намагайтеся утримувати тіло за допомогою м'язів спини, мінімально напружуючи руки.

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