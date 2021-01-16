Як зрозуміти, що тренування пройшло правильно: 3 важливих пункти
Будь-яке тренування має бути ефективним і результативним, наближати до заповітної мети.
Як зрозуміти, що тренування пройшло правильно, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Незалежно від ваших цілей є кілька речей, на які варто звернути увагу для досягнення максимального результату від тренувань, – зазначила Медушкіна.
- Частота серцевих скорочень повинна відповідати вашим цілям (ЧСС)
За словами фітнес-експертки, ефективне жироспалювання відбувається у пульсовій зоні в 60-70% від максимальної ЧСС. Якщо тренування проходить інтенсивніше – ви не спалюєте жир, а розвиваєте витривалість.
- Робоча зона тренування має відчуватися
Ви повинні відчувати зону, яку тренуєте, і бачити результат. Якщо ви постійно виконуєте одну і ту ж вправу, але нічого, крім втоми не отримуєте, – час витрачено даремно.
Вправа може не відчуватися з трьох причин: ви робите її неправильно; ця вправа банально вам не підходить через вашу конституцію або габарити; у вас хибні знання щодо призначення даної вправи, – уточнила Катерина Медушкіна.
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- Баланс між навантаженням і відновленням
Організм повинен встигати відновлюватися, в іншому випадку ви не зможете швидко досягти мети. Якщо ви будете тренуватися щодня, нехтувати розтяжкою м'язів, кількістю сну і нормою їжі для відновлення, до мети доведеться рухатися довше.
Не забувайте відпочивати – організму потрібно відновлення / Фото traingain
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