Будь-яке тренування має бути ефективним і результативним, наближати до заповітної мети.

Як зрозуміти, що тренування пройшло правильно, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Незалежно від ваших цілей є кілька речей, на які варто звернути увагу для досягнення максимального результату від тренувань, – зазначила Медушкіна.

Частота серцевих скорочень повинна відповідати вашим цілям (ЧСС)

За словами фітнес-експертки, ефективне жироспалювання відбувається у пульсовій зоні в 60-70% від максимальної ЧСС. Якщо тренування проходить інтенсивніше – ви не спалюєте жир, а розвиваєте витривалість.

Робоча зона тренування має відчуватися

Ви повинні відчувати зону, яку тренуєте, і бачити результат. Якщо ви постійно виконуєте одну і ту ж вправу, але нічого, крім втоми не отримуєте, – час витрачено даремно.

Вправа може не відчуватися з трьох причин: ви робите її неправильно; ця вправа банально вам не підходить через вашу конституцію або габарити; у вас хибні знання щодо призначення даної вправи, – уточнила Катерина Медушкіна.

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Баланс між навантаженням і відновленням

Організм повинен встигати відновлюватися, в іншому випадку ви не зможете швидко досягти мети. Якщо ви будете тренуватися щодня, нехтувати розтяжкою м'язів, кількістю сну і нормою їжі для відновлення, до мети доведеться рухатися довше.

Не забувайте відпочивати – організму потрібно відновлення / Фото traingain